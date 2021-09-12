«Оба были молодыми сотрудниками». Они познакомились на службе и создали семью
Новости Беларуси. 10 лет без права на ошибку. За это время отечественные профи успели наработать свои эффективные методики в выявлении преступлений, наладить сотрудничество с коллегами из других структур, а главное – помогли и продолжают помогать тысячам людей в решении их проблем.
У следователей нет ни легких будней, ни праздников. Зачастую они одними из первых появляются на месте несчастных случаев, жертвуют личным временем и принимают чужую боль, как свою собственную, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Репортаж Оксаны Семашко.
– Рядовой Танечка?
– Есть!
– Иди, моя умница, ко мне.
Их выбор – мирная страна. Они помнят ужасы Великой Отечественной войны, гордятся подвигом поколения победителей, любят свою страну и друг друга. Фото столичной семьи Андрухович сегодня украшает один из главных проспектов страны: проспект Победителей. Александра и Алену в буквальном смысле свела работа. Одна профессия, общие интересы и взгляды на жизнь сроднили. Получилась красивая семья. Пример для своих детей и коллег.
Александр Андрухович, заместитель начальника отделения Центрального РОСК Минска:
Познакомились восемь лет назад. Вместе пришли служить в Следственный комитет. Он только образовался. Оба были молодыми сотрудниками. Друг друга увидели. Начали общаться. Два года вместе общались и служили. Становились профессионалами своего дела. Поженились, заключили официальный брак. Потом у нас родилась наша доченька. Ей уже пять лет. Конечно, служба сложная, очень ответственная, потому что решается судьба людей.
Алена Андрухович, следователь Заводского РОСК Минска:
Но несмотря на все тяготы службы, которые переносит человек, работая в Следственном комитете, очень приятно, когда ты приходишь домой и здесь тебя ждет, встречает человек, который тебя всегда поддержит, поймет и любит.
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