«Любила в детстве детективы». Почему девушки тоже хотят быть следователями?

Новости Беларуси. 10 лет без права на ошибку. За это время отечественные профи успели наработать свои эффективные методики в выявлении преступлений, наладить сотрудничество с коллегами из других структур, а главное – помогли и продолжают помогать тысячам людей в решении их проблем.
У следователей нет ни легких будней, ни праздников. Зачастую они одними из первых появляются на месте несчастных случаев, жертвуют личным временем и принимают чужую боль, как свою собственную, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Репортаж Оксаны Семашко.
В Следственном комитете немало фуражек. Но за последние годы прибавилось на службу больше пилоток. Несмотря на все тяготы профессии в реальность перевоплощаются и девичьи грезы.
Полина Сыман, следователь Ленинского РОСК Минска:
Я много смотрела фильмов различных, сериалов, читала книги. Любила в детстве даже детективы. Мне это нравилось. Там больше все наигранно, так просто, легко. На самом деле профессия следователя очень сложная, трудная, приходишь на работу, начинаешь общаться с людьми, нужно разбираться во всем. Где-то что-то кому-то нашли какое-то имущество, кто-то потерял, забыл, украли, где-то с советом помочь, определиться с чем-то. Люди положительно относятся к нашей профессии.
Читайте также:
«Каждый солдат мечтает стать генералом». В Следственном комитете молодые специалисты приняли присягу
«Оба были молодыми сотрудниками». Они познакомились на службе и создали семью
С начала года свыше 22 тысяч уголовных дел. Узнали в Следственном комитете о самых громких случаях