«Любила в детстве детективы». Почему девушки тоже хотят быть следователями?

Новости Беларуси. 10 лет без права на ошибку. За это время отечественные профи успели наработать свои эффективные методики в выявлении преступлений, наладить сотрудничество с коллегами из других структур, а главное – помогли и продолжают помогать тысячам людей в решении их проблем.

У следователей нет ни легких будней, ни праздников. Зачастую они одними из первых появляются на месте несчастных случаев, жертвуют личным временем и принимают чужую боль, как свою собственную, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Репортаж Оксаны Семашко.

В Следственном комитете немало фуражек. Но за последние годы прибавилось на службу больше пилоток. Несмотря на все тяготы профессии в реальность перевоплощаются и девичьи грезы.