«Каждый считает себя звездой». Как руководителю наладить отношения с коллективом и соблюсти субординацию?

Топ-менеджмент. Определить цели, мотивировать коллектив и выполнить задуманное. О том, какими качествами должен обладать руководитель, можно ли обучиться этой профессии и как управлять крупной компанией, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Топ-менеджмент. Определить цели, мотивировать коллектив и выполнить задуманное. О том, какими качествами должен обладать руководитель, можно ли обучиться этой профессии и как управлять крупной компанией, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, что лидерские качества, наверное, хорошо, но все-таки современного успешного руководителя определяют компетенции. Я тоже в свое время руководила коллективом небольшим – 20-25 человек. Самое сложное для меня как руководителя было наладить взаимоотношения в коллективе. То есть быть и другом, с одной стороны, понимающим, потому что все-таки руководить творческими людьми. Есть разница, если это просто рабочие и люди творческих профессий. Но при этом сохранять какую-то субординацию и требовать. Как кнут и пряник. Есть ли у вас в вашей истории примеры руководителей, которые, на ваш взгляд, умели сохранить баланс кнута и пряника, и которых вы можете назвать успешными руководителями?
Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение»:
Все больше убеждаюсь в мысли, что все люди разные. Что является предпосылками для того, чтобы стать успешным топ-менеджером, лидером трудового коллектива, творческого коллектива? Все по-разному. И люди собираются разные. Вы говорите про свой пример, что небольшой коллектив. Наверное, вы занимались чем-то творческим?
Наталья Надольская:
Да, я руководила проектами.
Ольга Политико:
Каждый считает себя звездой.
Наталья Надольская:
Да, акцент был на психологических взаимоотношениях.
Ольга Политико:
Это одно. Другое дело, например, какое-нибудь предприятие военпрома, где иерархия более жестко выстроена и подчиненность. Это как семьи разные. Где-то всегда нравится, что муж – глава семьи, жена ходит, у него просит деньги на наряды. Он радостно и щедро дает. Где-то демократия. Где-то жена руководит всем. Главное, чтобы люди были счастливы. Если говорить о коллективе, руководитель должен своим поведением, отношением к людям, набором компетенций, человеческими качествами способствовать достижению цели этого коллектива. Значит, он на своем месте. Это могут быть совершенно разные люди. По своим детям знаю. Если мой сын в детстве мне казался таким тихим, робким. Мы его поддерживали. Я сейчас вижу, по жизни он всего своего добивается.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Я не видела коллективов, где однозначно любили своего директора.
Ольга Политико:
Директора надо уважать, его не надо любить. Мы на работу ходим не для того, чтобы нас любили или ругали.
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