«Каждый считает себя звездой». Как руководителю наладить отношения с коллективом и соблюсти субординацию?

Топ-менеджмент. Определить цели, мотивировать коллектив и выполнить задуманное. О том, какими качествами должен обладать руководитель, можно ли обучиться этой профессии и как управлять крупной компанией, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, что лидерские качества, наверное, хорошо, но все-таки современного успешного руководителя определяют компетенции. Я тоже в свое время руководила коллективом небольшим – 20-25 человек. Самое сложное для меня как руководителя было наладить взаимоотношения в коллективе. То есть быть и другом, с одной стороны, понимающим, потому что все-таки руководить творческими людьми. Есть разница, если это просто рабочие и люди творческих профессий. Но при этом сохранять какую-то субординацию и требовать. Как кнут и пряник. Есть ли у вас в вашей истории примеры руководителей, которые, на ваш взгляд, умели сохранить баланс кнута и пряника, и которых вы можете назвать успешными руководителями?

Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение»:

Все больше убеждаюсь в мысли, что все люди разные. Что является предпосылками для того, чтобы стать успешным топ-менеджером, лидером трудового коллектива, творческого коллектива? Все по-разному. И люди собираются разные. Вы говорите про свой пример, что небольшой коллектив. Наверное, вы занимались чем-то творческим? Наталья Надольская:

Да, я руководила проектами. Ольга Политико:

Каждый считает себя звездой. Наталья Надольская:

Да, акцент был на психологических взаимоотношениях.