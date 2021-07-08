«Это дикая энергия». Можно ли утонуть из-за лебедя?

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Игорь Филиппов, ведущий специалист Республиканского совета ОСВОД:

Были случаи, когда лебеди вели себя агрессивно, но причиной гибели они не становились. Эта птица длиной больше 1,5 метра, размах крыльев – 2,5, вес самца может достигать 25 килограмм. 25 килограмм – это дикая энергия. Он не переломает что-то, конечно, может быть, сильно не пробьет что-то, но испугать ребенка, опрокинуть он может очень запросто. В период гнездования, который происходит сейчас, самцы агрессивны.

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