«Это дикая энергия». Можно ли утонуть из-за лебедя?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Правда ли, что иногда причиной утопления становятся лебеди? Были ли в нашей стране подобные случаи?
Игорь Филиппов, ведущий специалист Республиканского совета ОСВОД:
Были случаи, когда лебеди вели себя агрессивно, но причиной гибели они не становились. Эта птица длиной больше 1,5 метра, размах крыльев – 2,5, вес самца может достигать 25 килограмм. 25 килограмм – это дикая энергия. Он не переломает что-то, конечно, может быть, сильно не пробьет что-то, но испугать ребенка, опрокинуть он может очень запросто. В период гнездования, который происходит сейчас, самцы агрессивны.
Читайте также:
Как говорить с ребёнком об опасностях и в каком возрасте дети получают больше травм? Рассказывает психолог
«Для трагедии достаточно трёх секунд». Почему люди беспечны и забывают о правилах безопасности?
«Просто соскользнул, ребёнок погиб». Чем опасны надувные матрасы?