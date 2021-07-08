Александр Лукашенко – Валерию Иванову: «Не ваших вопросов в Беларуси нет»

Новости Беларуси. 8 июля принято важное кадровое решение. Управляющим делами Президента Александр Лукашенко назначил Валерия Иванова, до настоящего момента возглавлявшего «Белкоопсоюз», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В разговоре с новым управленцем, глава государства подчеркнул особую значимость направления, которое теперь будет курировать Иванов. И в этом, уверен Александр Лукашенко, должен помочь опыт работы Валерия Иванова на разных должностях.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы не просто управляющий делами Президента, но и будете дополнительно заниматься вопросами как высшее должностное лицо. Их 11 в стране. Это значит, что не ваших вопросов в Беларуси нет. Они все ваши, где бы вы ни ходили, ни передвигались, что бы вы ни делали. То ли вы в магазин пошли, увидели, что что-то так, не так. Так – поблагодарили, не так – замечание сделали, спросили. Или же вы побывали на каком-то предприятии, начиная от гражданских до военных предприятий. Всегда для высших должностных лиц на каждом метре нашей Беларуси есть дело. Это не патетика, не громкие фразы, так должны работать высшие должностные лица. Я сделал выбор, исходя из вашего опыта. Вы всегда шли туда, где было тяжело, где надо было навести порядок. Я это не скрываю, это было так, я это очень ценю, но это не значит, что легко будет. Все считают, что Управление делами Президента – это Дворец Независимости и загородная резиденция Президента. Нет, Управление делами Президента – это махина, огромная махина.
Еще одна задача, которую обозначил Президент, касается потребительской кооперации. Александр Лукашенко отметил, что тех функций, которые сегодня она выполняет, больше ни у кого нет. Валерий Иванов должен будет найти человека, который возглавит это направление. Также новый управделами продолжит курировать Брестскую область на посту уполномоченного представителя Президента в этом регионе.