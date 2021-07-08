Александр Лукашенко – Валерию Иванову: «Не ваших вопросов в Беларуси нет»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы не просто управляющий делами Президента, но и будете дополнительно заниматься вопросами как высшее должностное лицо. Их 11 в стране. Это значит, что не ваших вопросов в Беларуси нет. Они все ваши, где бы вы ни ходили, ни передвигались, что бы вы ни делали. То ли вы в магазин пошли, увидели, что что-то так, не так. Так – поблагодарили, не так – замечание сделали, спросили. Или же вы побывали на каком-то предприятии, начиная от гражданских до военных предприятий. Всегда для высших должностных лиц на каждом метре нашей Беларуси есть дело. Это не патетика, не громкие фразы, так должны работать высшие должностные лица. Я сделал выбор, исходя из вашего опыта. Вы всегда шли туда, где было тяжело, где надо было навести порядок. Я это не скрываю, это было так, я это очень ценю, но это не значит, что легко будет. Все считают, что Управление делами Президента – это Дворец Независимости и загородная резиденция Президента. Нет, Управление делами Президента – это махина, огромная махина.