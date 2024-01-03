«Давайте введём холостяцкий налог». Евгений Пунинский о семьях, которые не хотят иметь детей

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Виталий Романюк, студент Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины:

Люди, которые не хотят рожать, часто оправдывают это тем, что они хотят пожить для себя, но в этом и кроется главная логическая ошибка, потому что жизнь с детьми, это как раз забота о себе и своем будущем.