«Государство уделяет огромное внимание». Как в Беларуси поддерживают многодетные семьи?
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Чему государство должно уделить внимание, чтобы было в семье больше детей?
Елена Немцева, заместитель директора Урицкой детской школы искусств им. братьев Кричевцовых Гомельского района:
Государство и так уделяет огромное внимание многодетным семьям, неполным семьям. В этом плане у нас все отлично. У нас хорошая социальная семейная политика.
Анастасия Гацко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Сейчас даже в Трудовой кодекс внесены изменения: мать, которая воспитывает ребенка до трех лет, может работать дистанционно. Ты можешь работать, получать навыки и компетенции, которые применяешь, помимо этого ты можешь еще саморазвиваться. Тебе дана возможность реализовать себя и в профессиональной деятельности. Причем декретный отпуск и пособие будут сохраняться.
«Давайте введем холостяцкий налог». Евгений Пунинский о семьях, которые не хотят иметь детей – подробности здесь.