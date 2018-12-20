Президент поставил задачу в течение 2 лет освоить все ландшафтные зоны в Минске

Новости Беларуси. Больше внимания нужно уделять формированию целостного архитектурного облика Минска. Об этом шла речь на совещании Президента с активом столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: «Задача по повышению зарплат низкооплачиваемых категорий работников актуальна и для Минска» По мнению главы государства, сейчас облик двухмиллионного города – это результат пестрых и несогласованных решений. В такой ситуации главное – сберечь исторический ансамбль Минска, чтобы город окончательно не потерял свое лицо. В архитектуру впишется малоэтажная застройка, а возведением высоток увлекаться не стоит.

Отдельно рассмотрели вопрос озеленения столицы. Глава государства поставил задачу перед руководством Мингорисполкома в течение 2 лет освоить все ландшафтные зоны, которые отведены под озеленение. При этом в благоустройстве города должны принимать участие не только власти, но и сами жители. Такой опыт уже есть, но этого недостаточно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши зеленые зоны и парки нуждаются в обновлении, а где-то даже в восстановлении. Во всем мире это природные оазисы внутри каменного мегаполиса, которые становятся гордостью города и даже страны. Посмотрите внимательно на парк Горького. На ваш взгляд, соответствует ли его состояние уровню центрального парка столицы? Минский горисполком должен в течение двух лет освоить все ландшафтные зоны, которые сегодня предусмотрены под озеленение. Каждый должен заботиться о Минске, пусть даже это не ваш микрорайон. Но это ваша малая родина, пусть вторая малая родина, как моя. Но надо заботиться об этом уголке.