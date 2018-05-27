«Каждый должен отслужить». Как новобранцы готовятся к присяге, и о чём думают будущие солдаты – репортаж СТВ

Новости Беларуси. Каждый год, весной и осенью, новобранцы едут в части. До конца мая планируется направить около 10 тысяч человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Большинство, конечно, простые граждане, но есть и известные личности. Например, среди новобранцев в 2018 году – представитель национальной сборной по биатлону Антон Смольский. «Признали годным». Корреспондент СТВ Григорий Азарёнок променял микрофон на автомат и стал новобранцем

Конечно, форма, которая буквально на глазах меняет. Несколько комплектов одежды и обуви, головные уборы – всё нужно примерить, на подбор нового гардероба уходит несколько часов. Но есть и те, кому привыкать не надо. Владислав «военную карьеру» начинал в кадетской шинели. Распорядок, дисциплина и малознакомые гражданскому навыки, вроде правильной заправки кровати, ему даются легко.

Владислав Кривенков, новобранец:

Я считаю, что каждый должен отслужить. Может, это и заезженная фраза – «Делает из мальчика мужика». В ближайшие 20 дней – именно столько осталось до присяги – ребятам предстоит полностью адаптироваться к военной службе, подружиться с теми, с кем по стечению обстоятельств придется делить быт, да и сами «бытовые» обязанности освоить.

Нынешнее пополнение из всех уголков Беларуси отбирают прямо по «крупицам», ведь призывают ребят, появившихся на свет в 90-х – так называемый период «демографической ямы».