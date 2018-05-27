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«Каждый должен отслужить». Как новобранцы готовятся к присяге, и о чём думают будущие солдаты – репортаж СТВ

27 мая 2018 18:12
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Новости Беларуси. Каждый год, весной и осенью, новобранцы едут в части. До конца мая планируется направить около 10 тысяч человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Большинство, конечно, простые граждане, но есть и известные личности.

Например, среди новобранцев в 2018 году представитель национальной сборной по биатлону Антон Смольский.

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«Каждый должен отслужить». Как новобранцы готовятся к присяге, и о чём думают будущие солдаты – репортаж СТВ-1

Конечно, форма, которая буквально на глазах меняет. Несколько комплектов одежды и обуви, головные уборы – всё нужно примерить, на подбор нового гардероба уходит несколько часов.

Но есть и те, кому привыкать не надо. Владислав «военную карьеру» начинал в кадетской шинели. Распорядок, дисциплина и малознакомые гражданскому навыки, вроде правильной заправки кровати, ему даются легко.

«Каждый должен отслужить». Как новобранцы готовятся к присяге, и о чём думают будущие солдаты – репортаж СТВ-4

Владислав Кривенков, новобранец:
Я считаю, что каждый должен отслужить. Может, это и заезженная фраза – «Делает из мальчика мужика».

В ближайшие 20 дней – именно столько осталось до присяги – ребятам предстоит полностью адаптироваться к военной службе, подружиться с теми, с кем по стечению обстоятельств придется делить быт, да и сами «бытовые» обязанности освоить.

«Каждый должен отслужить». Как новобранцы готовятся к присяге, и о чём думают будущие солдаты – репортаж СТВ-7

Нынешнее пополнение из всех уголков Беларуси отбирают прямо по «крупицам», ведь призывают ребят, появившихся на свет в 90-х – так называемый период «демографической ямы».

«Каждый должен отслужить». Как новобранцы готовятся к присяге, и о чём думают будущие солдаты – репортаж СТВ-10

Сергей Павлов, заместитель начальника пункта приема нового пополнения по идеологической работе:
До присяги они будут проходить курс начальной военной подготовки. У них будут занятия по огневой подготовке, где они совершат первый раз в жизни выстрелы из штатного оружия, непосредственно боевых автоматов.

А еще, конечно, колоссальный жизненный опыт, специальные военные навыки, умение находить общий язык и в нужной ситуации держать его за зубами, преодолевая «все тяготы и лишения». Так, как написано в военном уставе и как полагает настоящему защитнику Родины, мужчине.

«Каждый должен отслужить». Как новобранцы готовятся к присяге, и о чём думают будущие солдаты – репортаж СТВ-13

«Каждый должен отслужить». Как новобранцы готовятся к присяге, и о чём думают будущие солдаты – репортаж СТВ-15

# Армия Беларуси # общество # Алена Сырова # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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