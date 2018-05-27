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«Признали годным». Как проводили в армию корреспондента СТВ Григория Азарёнка

27 мая 2018 18:14
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Новости Беларуси. До конца мая планируется направить около 10 тысяч человек для прохождения воинской службы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Признали годным». Как проводили в армию корреспондента СТВ Григория Азарёнка-1

Ряды Вооруженных Сил пополнит и корреспондент СТВ – Григорий Азаренок. Без поддержки мы его, конечно, оставить не могли. На проводы отправили ту, от которой глаз не оторвать. Алена Сырова помахала платочком.

Пятница утро. Весенний призыв в разгаре. Новобранцы проходят медосмотр. Пользуясь служебным положением, отвлекаем от подготовки к отправке в войска своего коллегу.

Григорий Азарёнок, новобранец, корреспондент СТВ:
С самого утра приехали сюда, прошли полный медосмотр. Признали годным.

Если честно, аж зуд в руках есть, хочется взять у кого-нибудь интервью.

«Признали годным». Как проводили в армию корреспондента СТВ Григория Азарёнка-4

Алена Сырова, СТВ:
О том, чтобы «стричь» синхроны (именно так телевизионщики называют короткие интервью), моему коллеге придется забыть на ближайший год. А вот стрижка – обязательный атрибут армейского перевоплощения.

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# Армия Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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