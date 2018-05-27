«Признали годным». Как проводили в армию корреспондента СТВ Григория Азарёнка

Новости Беларуси. До конца мая планируется направить около 10 тысяч человек для прохождения воинской службы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. До конца мая планируется направить около 10 тысяч человек для прохождения воинской службы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ряды Вооруженных Сил пополнит и корреспондент СТВ – Григорий Азаренок. Без поддержки мы его, конечно, оставить не могли. На проводы отправили ту, от которой глаз не оторвать. Алена Сырова помахала платочком.
Пятница утро. Весенний призыв в разгаре. Новобранцы проходят медосмотр. Пользуясь служебным положением, отвлекаем от подготовки к отправке в войска своего коллегу.
Григорий Азарёнок, новобранец, корреспондент СТВ:
С самого утра приехали сюда, прошли полный медосмотр. Признали годным.
Если честно, аж зуд в руках есть, хочется взять у кого-нибудь интервью.
Алена Сырова, СТВ:
О том, чтобы «стричь» синхроны (именно так телевизионщики называют короткие интервью), моему коллеге придется забыть на ближайший год. А вот стрижка – обязательный атрибут армейского перевоплощения.
«Каждый должен отслужить». Как новобранцы готовятся к присяге, и о чём думают будущие солдаты – репортаж СТВ