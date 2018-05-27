«Признали годным». Как проводили в армию корреспондента СТВ Григория Азарёнка

Новости Беларуси. До конца мая планируется направить около 10 тысяч человек для прохождения воинской службы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ряды Вооруженных Сил пополнит и корреспондент СТВ – Григорий Азаренок. Без поддержки мы его, конечно, оставить не могли. На проводы отправили ту, от которой глаз не оторвать. Алена Сырова помахала платочком.

Пятница утро. Весенний призыв в разгаре. Новобранцы проходят медосмотр. Пользуясь служебным положением, отвлекаем от подготовки к отправке в войска своего коллегу.

Григорий Азарёнок, новобранец, корреспондент СТВ:

С самого утра приехали сюда, прошли полный медосмотр. Признали годным.

Если честно, аж зуд в руках есть, хочется взять у кого-нибудь интервью.