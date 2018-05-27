«Выбрать самых достойных для дальнейшего обучения». Геннадий Пальчик о вступительной кампании в Академии управления при Президенте

Новости Беларуси. На вопросы ведущей программы «Неделя» отвечает Геннадий Пальчик, новый ректор Академии управления при Президенте.

Юлия Огнева, СТВ:

Геннадий Владимирович, так совпало, что назначение пришлось как раз в разгар вступительной кампании. Началась она в мае. В середине июля будет время приема документов.

Сразу первый важный вопрос: будете ли пересматривать количество абитуриентов, которые придут на 1 курс, в магистратуру, аспирантуру? И в целом планируете ли менять систему приема?