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«Выбрать самых достойных для дальнейшего обучения». Геннадий Пальчик о вступительной кампании в Академии управления при Президенте

27 мая 2018 16:54
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Новости Беларуси. На вопросы ведущей программы «Неделя» отвечает Геннадий Пальчик, новый ректор Академии управления при Президенте.

Юлия Огнева, СТВ:
Геннадий Владимирович, так совпало, что назначение пришлось как раз в разгар вступительной кампании. Началась она в мае. В середине июля будет время приема документов.

Сразу первый важный вопрос: будете ли пересматривать количество абитуриентов, которые придут на 1 курс, в магистратуру, аспирантуру? И в целом планируете ли менять систему приема?

«Выбрать самых достойных для дальнейшего обучения». Геннадий Пальчик о вступительной кампании в Академии управления при Президенте-1

Геннадий Пальчик, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Нет, безусловно, это не планируется, не предусмотрено и это будет незаконно, потому что есть соответствующие документы, которые заранее в установленном порядке утверждаются на уровне министерств, ведомств, указа Президента, поэтому это идет к исполнению. Наша главная задача – выполнить всё качественно и провести конкурсный отбор справедливо, вовремя и желательно выбрать самых достойных для дальнейшего обучения.

Больше подробностей интервью с новым ректором Академии управления Геннадием Пальчиком здесь.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Геннадий Пальчик # Фотофакт

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