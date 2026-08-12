Каждый центнер – вклад в стабильные надои и привесы! Узнали о ходе уборочной кампании в Беларуси

Нынешняя жатва идет с заметным опережением прошлогоднего графика. И это тот случай, когда скорость – не просто погоня за рекордами, а жесткая производственная необходимость, позволяющая рационально использовать каждый погожий день и убрать зерно без потерь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Принцип максимальной эффективности сегодня внедряют на каждом этапе: от полей, которые получили вторую жизнь благодаря масштабной мелиорации, до взаимопомощи, когда комбайнеры из разных районов работают на общий результат.

В хозяйстве «Горы» хлеб убирают там, где его никогда не было. 104 гектара земли, вовлеченной после мелиорации, дают первый урожай тритикале – прямой прирост выручки для хозяйства. Территория, которая годами простаивала, сегодня окупает вложенный труд и средства. И это только часть выверенной стратегии этой жатвы. Всего убрано уже 70 % от 4 тысяч гектаров зернового клина. Чтобы уложиться в сроки, заранее продумали логистику: к 11 своим комбайнам добавили два экипажа МЧС. Теперь в поле – 13 машин, половина экипажей – тысячники.

Василий Витюнов, директор сельхозпредприятия «Горы»:

Выезжаем в поле, поощряем. Настроение у наших комбайнеров всегда боевое. Каждый стремится как можно больше намолотить, что приведет к лучшему материальному положению.

Поле работает на ферму, ферма – на экономику. Поэтому каждый центнер зерна и каждый тюк сенажа – это вклад в стабильные надои и привесы. Хозяйство растет, и фундамент этого роста закладывается прямо сейчас, во время жатвы.

Олеся Бондаренко, исполняющая обязанности главного зоотехника молочно-товарного комплекса сельхозпредприятия «Горы»:

Я слежу, сколько рапса, сколько у нас пшеницы, потому что это будущее. То есть убираем мы сейчас, но это же на зиму нам остается. Поэтому в эти дни наше животноводство полностью переживает за агрономию.