Уникальный проект по цифровизации автомагазинов стартует в Гродненской области

Новый сервис позволит сельским жителям получать уведомления о прибытии автолавок, а государству – контролировать соблюдение социальных стандартов. В Гродненской области стартует уникальный пилотный проект по масштабной цифровизации передвижных магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициатива напрямую связана с поручением главы государства. Главная цель – сделать так, чтобы жители даже самых отдаленных деревень получали такое же качественное и доступное торговое обслуживание, как и горожане.