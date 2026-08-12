Уникальный проект по цифровизации автомагазинов стартует в Гродненской области
Новый сервис позволит сельским жителям получать уведомления о прибытии автолавок, а государству – контролировать соблюдение социальных стандартов. В Гродненской области стартует уникальный пилотный проект по масштабной цифровизации передвижных магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инициатива напрямую связана с поручением главы государства. Главная цель – сделать так, чтобы жители даже самых отдаленных деревень получали такое же качественное и доступное торговое обслуживание, как и горожане.
Новый проект дополнит уже действующую платформу «Умный город». Система полностью автоматизирует информирование людей: пользователям будут приходить оперативные пуш-уведомления на мобильные телефоны. Программа заранее будет предупреждать жителей о точном времени прибытия машины, возможных задержках в пути, новых маршрутах или вынужденных изменениях в расписании.
Иван Лесько, заместитель начальника управления информационно-аналитического сопровождения цифрового развития Центра цифрового развития:
Со стороны государства какая польза этого сервиса – это, конечно, контроль движения автомагазинов, это обеспечение оптимизации маршрутов движения автомагазинов, чтобы автомагазины не дублировали маршруты движения, чтобы доезжали даже в маленькие населенные пункты, где буквально пару человек. То есть полное обеспечение выполнения социальных стандартов. Для бизнеса это возможность оптимизации своих расходов.
Новый сервис станет доступным для населения Гродненской области уже к концу 2027 года, а после апробации будет масштабирован на всю страну.