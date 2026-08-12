Маяк для инвесторов! В «Минск-Мир» завершается строительство международного финансового центра

Масштабный проект, который еще недавно казался стройкой будущего, сегодня – реальность, в которой уже живут тысячи людей. Один из самых амбициозных жилых комплексов Беларуси – «Минск-Мир», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что уже построено, что еще в работе и почему этот микрорайон называют городом в городе – в материале Влады Родовской.

Еще каких-то 10 лет назад здесь были поля и редкие домики. Сегодня – десятки новостроек, школы, детские сады, поликлиника, торговый центр и ухоженные территории. «Минск-Мир» – проект, который начинался как эксперимент, стал полноценным городским районом. И он продолжает расти. На финальном этапе строительство «сердца» квартала – Международный финансовый центр. Настоящий маяк для инвесторов.

Владимир Рафальский, первый заместитель директора компании «Дана Астра»:

Центральная башня высотой более 150 метров. На самой башне предусмотрено размещение вертолетной площадки для возможности посадки как гражданских судов, так и судов санитарной авиации, специальных судов. На самой высокой башне будет размещена лазерная установка. Все вопросы уже согласованы. Это будет большим шедевром. И в комплексе с медиафасадами, которые будут на всех пяти башнях, это будет смотреться очень круто, очень интересно и очень впечатляюще. Проект сдадут раньше срока. Увидеть красоту квартала можно будет уже в конце года. А пока большая стройка продолжается. Отдельное внимание – бизнес-апартаментам. Это не просто жилье – формат сочетает в себе комфорт, статус и функциональность. Просторные планировки, панорамные окна, подземный паркинг, видеонаблюдение и круглосуточная охрана – все для тех, кто хочет совместить пространство жизни и бизнеса. Пять зданий уже сданы в эксплуатацию. Еще 15 – в процессе строительства.

Александр Курило, сотрудник отдела продаж компании «Дана Астра»:

Бизнес-апартаменты – это многофункциональное помещение, которое можно использовать под жилье, а также зарегистрировать юрлицо и вести бизнес. Тем самым оно как двойное назначение, поэтому оно стало популярным в нашей стране. И, вы знаете, очень популярен формат студий – это около 30 квадратов помещения – и формат как Евро-2 – 44. Мы их много строим. Молодые специалисты, IT-сотрудники, молодые семьи – всем зашел данный формат.

Главное отличие «Минск-Мира» от многих других жилых комплексов – продуманная инфраструктура. Уже работают три школы, четыре детских сада, в квартале «Африка» строится пятый. Детская и взрослая поликлиники, пожарное депо. На первых этажах зданий – магазины, кафе, отделения банков. Есть торговый центр, подземные и наземные парковки, станция метро «Аэродромная». Все, что нужно для жизни – в шаговой доступности.

Нравится, потому что район молодой, много ребят с колясками, много пар, кафешек, нет старых домов, либо каких-то неуютных двориков. Все классно. В плане детских площадок, да, хватает. В каждом дворе необычные какие-то устанавливают качели, горки, что-то такое, чего никогда не видел. Например, тарзанка.

– Есть много разных кортов, есть теннисный, баскетбольный, в принципе, где-то волейбольный, если не ошибаюсь, есть. В футбол тоже парни могут играть.

– Много магазинов, много развлечений, куда можно сходить. Ну и вообще, мне очень нравится район.

Я очень доволен, я вообще даже восхищен, потому что реально красивые дома. Выйдешь вечером – есть где прогуляться. Приезжали ко мне друзья, знакомые, и действительно очень рады, и многие заинтересовались, и многие пришли в «Минск-Мир» для того, чтобы проконсультироваться, а потом в дальнейшем даже и построиться.

Я на самом деле влюблен в это место уже очень давно, потому что я жил здесь неподалеку, еще когда здесь был аэропорт. Играл здесь в детстве. Я когда поднялся на свой этаж, довольно высокий этаж, на 22-й – это просто потрясающий вид. Я когда увидел, как выглядит город и район оттуда, я понял, что это мое место.

У любого района есть лицо. В «Минск-Мире» его формирует не только архитектура, но и то, как люди используют пространство. Спорт, прогулки, встречи, шопинг, бизнес – все внутри. А чтобы район стал не просто комфортным, а по-настоящему зеленым и живым, высаживаются деревья, кустарники, разбиваются газоны.