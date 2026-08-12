«Сапожник без сапог» – так сегодня можно сказать про Латвию. Страна, которая первой в НАТО тратит на оборону более 5 % ВВП, закупила антидроновое оборудование, но забыла заказать к нему боеприпасы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер Андрис Кулбергс признал этот факт, однако от комментариев о том, кто именно допустил оплошность и какие системы пострадали, уклонился. По его словам, сейчас в стране создают единую систему координации между пограничниками и военными. Но пока синхронизировать нечего: есть оборудование, но нет расходников.

На этом фоне заявления о «державе дронов», которые регулярно звучат из Риги, выглядят, мягко говоря, преждевременными. Особенно с учетом того, что «стену дронов» на границе с Беларусью и Россией обещали развернуть до конца лета.