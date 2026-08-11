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«Лучше для сельхозкультур года у нас не было» – Лукашенко оценил ход уборочной кампании в Беларуси

11 августа 2026 10:42
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Обновление схемы финансирования поставок минеральных удобрений, изменения в выплате пособий по уходу за ребенком до 3 лет и возможная оптимизация государственных структур. Сразу несколько принципиальных вопросов сегодня, 11 августа, вынесли на уровень Президента. Александр Лукашенко собрал руководство Совмина и губернаторов регионов на совещание во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Лучше для сельхозкультур года у нас не было» – Лукашенко оценил ход уборочной кампании в Беларуси-2

Первый вопрос напрямую связан с будущим урожаем. Чтобы обеспечить запланированный рост сельхозпроизводства, в 2027 году планируется закупить на 18 % больше минеральных удобрений. Но дополнительные объемы – это и дополнительные расходы. Общая сумма – около трех миллиардов рублей. Правительство предлагает изменить подход к финансированию. Половину затрат – около полутора миллиардов – оплачивать за счет республиканского бюджета и направлять средства непосредственно производителям удобрений. Остальное хозяйства должны обеспечить за счет собственных ресурсов, кредитов и местных бюджетов. При этом принципиальное условие – отгрузка только после полной оплаты, а ответственность за выполнение графиков предлагается закрепить за губернаторами. 

Поскольку среди докладчиков сегодня был министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, а в стране сейчас самый напряженный этап аграрного сезона, разговор начали с ситуации на полях: как идет уборочная, какие регионы прибавляют, где необходимо ускориться и на какой итоговый урожай можно рассчитывать.

«Лучше для сельхозкультур года у нас не было» – Лукашенко оценил ход уборочной кампании в Беларуси-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Сколько вы процентов на сегодня убрали и сколько вам остается хлебов? 

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: 
На сегодняшний день мы уже убрали 77,8 %. 

Александр Лукашенко:
Короче, 78 % убрали. Осталось 22 % на нынешний момент. 

Юрий Горлов:
Рапса осталось убрать у нас 2,5 тысячи гектаров. 

Александр Лукашенко:
Когда ты закончишь с рапсом?

Юрий Горлов:
До пятницы-субботы мы рапс уберем. В целом, в зерновых мы планируем выйти на 11,5 миллиона тонн. 7 700 – это зерновые.

Александр Лукашенко:
Сколько в прошлом году мы получили зерна? 

Юрий Горлов:
11 миллионов 200 тысяч тонн зерна. 

Александр Лукашенко:
В этом году подойдем к 11,5. 

Юрий Горлов:
Да, 11,5. Это в бункерном весе. 

Александр Лукашенко:
Лучше для сельхозкультур года у нас не было. На моей памяти не было. Сегодня есть все. Даже ночью сегодня дождик прошел. Не то, что сейчас бы прошел и день выпал. Ночью прошел дождик. До обеда просохнут посевы там, где прошел. После обеда можно убирать. А может быть и раньше. Это дело уже руководителей и специалистов. Год идеальный. Нам нужны дожди. Потому что кроме зерновых у нас же есть и картофель, и свекла. 5 миллионов свеклы мы должны получить для сахарной свеклы. Есть другие культуры пропашные, которые нуждаются сегодня во влаге. Поэтому идеальный год пока.

«Лучше для сельхозкультур года у нас не было» – Лукашенко оценил ход уборочной кампании в Беларуси-6

Также на совещании обсудили возможное объединение Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Государственной инспекции охраны животного и растительного мира. Обе структуры работают в смежных сферах и, как отметил Президент, сегодня достаточно эффективно взаимодействуют. Поэтому принципиальных препятствий для их объединения Александр Лукашенко не видит. Но среди участников совещания есть и те, кто не поддержал предложенную инициативу. А значит, прежде чем менять систему, предстоит взвесить все «за» и «против».

# Александр Лукашенко # Уборочная кампания # Юрий Горлов

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