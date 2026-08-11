«Лучше для сельхозкультур года у нас не было» – Лукашенко оценил ход уборочной кампании в Беларуси

Обновление схемы финансирования поставок минеральных удобрений, изменения в выплате пособий по уходу за ребенком до 3 лет и возможная оптимизация государственных структур. Сразу несколько принципиальных вопросов сегодня, 11 августа, вынесли на уровень Президента. Александр Лукашенко собрал руководство Совмина и губернаторов регионов на совещание во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поскольку среди докладчиков сегодня был министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, а в стране сейчас самый напряженный этап аграрного сезона, разговор начали с ситуации на полях: как идет уборочная, какие регионы прибавляют, где необходимо ускориться и на какой итоговый урожай можно рассчитывать.

Первый вопрос напрямую связан с будущим урожаем. Чтобы обеспечить запланированный рост сельхозпроизводства, в 2027 году планируется закупить на 18 % больше минеральных удобрений. Но дополнительные объемы – это и дополнительные расходы. Общая сумма – около трех миллиардов рублей. Правительство предлагает изменить подход к финансированию. Половину затрат – около полутора миллиардов – оплачивать за счет республиканского бюджета и направлять средства непосредственно производителям удобрений. Остальное хозяйства должны обеспечить за счет собственных ресурсов, кредитов и местных бюджетов. При этом принципиальное условие – отгрузка только после полной оплаты, а ответственность за выполнение графиков предлагается закрепить за губернаторами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сколько вы процентов на сегодня убрали и сколько вам остается хлебов?

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

На сегодняшний день мы уже убрали 77,8 %.

Александр Лукашенко:

Короче, 78 % убрали. Осталось 22 % на нынешний момент.

Юрий Горлов:

Рапса осталось убрать у нас 2,5 тысячи гектаров.

Александр Лукашенко:

Когда ты закончишь с рапсом?

Юрий Горлов:

До пятницы-субботы мы рапс уберем. В целом, в зерновых мы планируем выйти на 11,5 миллиона тонн. 7 700 – это зерновые.

Александр Лукашенко:

Сколько в прошлом году мы получили зерна?

Юрий Горлов:

11 миллионов 200 тысяч тонн зерна.

Александр Лукашенко:

В этом году подойдем к 11,5.

Юрий Горлов:

Да, 11,5. Это в бункерном весе.

Александр Лукашенко:

Лучше для сельхозкультур года у нас не было. На моей памяти не было. Сегодня есть все. Даже ночью сегодня дождик прошел. Не то, что сейчас бы прошел и день выпал. Ночью прошел дождик. До обеда просохнут посевы там, где прошел. После обеда можно убирать. А может быть и раньше. Это дело уже руководителей и специалистов. Год идеальный. Нам нужны дожди. Потому что кроме зерновых у нас же есть и картофель, и свекла. 5 миллионов свеклы мы должны получить для сахарной свеклы. Есть другие культуры пропашные, которые нуждаются сегодня во влаге. Поэтому идеальный год пока.