Онколог: «Надо обследоваться не тогда, когда что-то заболело, а когда ничего не беспокоит»

Сергей Красный, заместитель директора по научной работе Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова: Уже давно злокачественные опухоли не являются приговором. В целом, если на круг взять, то излечиваются полностью около 60% пациентов, а на первой и второй стадии – эта цифра приближается к 100%. Задача стоит: как можно раньше выявить опухоль, если она возникла.

Знать нужно то, что рак – это очень коварное заболевание и на ранних стадиях никак не проявляется, к большому сожалению. Соответственно, надо обследоваться не тогда, когда что-то заболело, а когда ничего не беспокоит.

Как конкретно надо обследоваться?

Сергей Красный:

Разработаны нами скрининговые программы, пока для пяти локализаций злокачественных опухолей. Но следует отметить, что наиболее частые локализации злокачественных опухолей – это рак молочной железы у женщин, рак предстательной железы у мужчин, рак толстой кишки и у мужчин, и у женщин, рак шейки матки у женщин. В последнее время внедряется скрининг рака легкого – очень коварное заболевание, характеризующееся очень агрессивным течением. Что касается других локализаций, тут уже более проблематичные подходы, потому что еще программы скрининга не разработаны и нет таких эффективных методов диагностики, когда еще опухоль никак не проявляется. Соответственно, каждый человек должен к себе прислушиваться. Если что-то беспокоит, не ждать пока уже совсем невмоготу станет, а раньше обращаться к врачу.

Может ли каждый человек сделать эти скрининг-тесты?

Сергей Красный:

Уже многие районы подключились к программам скрининга и людей будут активно вызывать. У человека, у которого ничего не беспокоит, чаще всего он не пойдет сам в поликлинику обследоваться, поэтому его активно позовут. Это может быть совершенно любая форма: письма, которые получают каждые в почтовом ящике, будут написаны приглашения, либо SMS, либо телефонный звонок, просто при посещении поликлиники по какому-то поводу и его пригласят и на скрининговую программу.

И сам человек может пройти скрининговые тесты, их уже повсеместно можно выполнять у нас в Республике. Во многих районах у нас, к сожалению, пока на платной основе, но постепенно это становится бесплатным.

Считается, что у нас медицина находится на очень хорошем уровне?

Сергей Красный:

Что касается онкологии, действительно, у нас она на таком же уровне, как и в ведущих европейских странах, США. Во всяком случае такой показатель, как отношение числа заболевших к числу умерших, точно такой же, как в США. Несмотря на то, что там средств выделяется больше на борьбу с онкологическими заболеваниями. У нас результаты очень хорошие, потому что лечение всех онкологических пациентов производится только в специализированных онкологических клиниках, где есть все условия проведения хирургического лечения, лучевой терапии и химиотерапии. Пациенту будет выбран именно тот метод лечения, который наиболее эффективен именно для него.