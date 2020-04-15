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«Каждое государство должно самозащититься». Как работают санпосты на приграничных территориях?

15 апреля 2020 09:33
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Новости Беларуси. Санитарная служба, транспортная инспекция и ГАИ. В Беларуси отслеживается эпидемиологическая ситуация, начиная от самых границ. Здесь выставлены специальные посты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Каждое государство должно самозащититься». Как работают санпосты на приграничных территориях?-1

У каждого подразделения – своя задача. Инспекторы отслеживают весь поток транзитного транспорта на территории нашей страны.

Водителям выдают памятку с правилами и карту автомобильных дорог Беларуси. Строго регламентируются время нахождения, места для отдыха и путепроводы для передвижения.   

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«Каждое государство должно самозащититься». Как работают санпосты на приграничных территориях?-4

Да, это действительно нужно, что останавливают на дороге, проверяют. Все хорошо, культурно.  

«Каждое государство должно самозащититься». Как работают санпосты на приграничных территориях?-7



Каждое государство должно самозащититься. И мы, водители, тоже должны в этом участвовать.

Михаил Негипов, заместитель начальника филиала транспортной инспекции по Могилевской области:
Только за сегодняшний день работниками транспортной инспекции было выдано 18 уведомлений иностранным перевозчикам, которые пересекали территорию Могилевской области. В основном, это водители таких государств, как Польша, Чехия и Литва, которые следовали транзитом через территорию Могилевской области.  

«Каждое государство должно самозащититься». Как работают санпосты на приграничных территориях?-10

Задача медиков – оценка состояния здоровья тех, кто въезжает на территорию нашей страны. На каждого водителя заводится анкета, чтобы в случае необходимости, беспрепятственно найти человека.  

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«Каждое государство должно самозащититься». Как работают санпосты на приграничных территориях?-13

Борис Давыдов, главный государственный санитарный врач Климовичского районa:  
В требованиях о проведении самоизоляции изложены все необходимые моменты. Там указана ответственность за нарушение режима самоизоляции. 

«Каждое государство должно самозащититься». Как работают санпосты на приграничных территориях?-16

Такие санитарные посты работают круглосуточно на приграничных территориях. Каждый сотрудник обеспечен средствами индивидуальной защиты.  

# Коронавирус # общество # Михаил Негипов # Борис Давыдов # Фотофакт

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