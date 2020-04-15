«Каждое государство должно самозащититься». Как работают санпосты на приграничных территориях?

Новости Беларуси. Санитарная служба, транспортная инспекция и ГАИ. В Беларуси отслеживается эпидемиологическая ситуация, начиная от самых границ. Здесь выставлены специальные посты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У каждого подразделения – своя задача. Инспекторы отслеживают весь поток транзитного транспорта на территории нашей страны. Водителям выдают памятку с правилами и карту автомобильных дорог Беларуси. Строго регламентируются время нахождения, места для отдыха и путепроводы для передвижения. Сколько придётся заплатить нарушителям? Милиция проверяет, как белорусы соблюдают самоизоляцию

Да, это действительно нужно, что останавливают на дороге, проверяют. Все хорошо, культурно.





Каждое государство должно самозащититься. И мы, водители, тоже должны в этом участвовать.





Михаил Негипов, заместитель начальника филиала транспортной инспекции по Могилевской области:

Только за сегодняшний день работниками транспортной инспекции было выдано 18 уведомлений иностранным перевозчикам, которые пересекали территорию Могилевской области. В основном, это водители таких государств, как Польша, Чехия и Литва, которые следовали транзитом через территорию Могилевской области.

Задача медиков – оценка состояния здоровья тех, кто въезжает на территорию нашей страны. На каждого водителя заводится анкета, чтобы в случае необходимости, беспрепятственно найти человека. Владимир Путин: борьба с пандемией не должна приводить к остановке международной торговли

Борис Давыдов, главный государственный санитарный врач Климовичского районa:

В требованиях о проведении самоизоляции изложены все необходимые моменты. Там указана ответственность за нарушение режима самоизоляции.