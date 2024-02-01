«Каждая третья невеста в положении». О тонкостях работы рассказал собственник сети свадебных салонов

В Советском Союзе во времена тотального дефицита на хорошую, качественную одежду у швейных мастерских и мастеров, работающих на дому, не было отбоя от заказчиков. Сейчас же такой проблемы не существует, выбор есть на любой вкус и кошелек, но тем не менее в ателье не иссякает поток клиентов. Однако, по словам портных, им приходится сейчас в основном ремонтировать и корректировать уже готовую одежду, а спрос на пошив очень мал. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Есть отдельная категория людей – это невесты. Егор, бывают капризные? Все же знают, что у невест всегда так: салфетки недостаточно белые, розы недостаточно красные. Какие случаи были у вас?

Егор Кириченко, собственник сети свадебных салонов:

Этот момент и специфика работы – каждая третья невеста в положении. Алеся Лакина:

Тем более. Егор Кириченко:

Это тем более, да. В то же время это момент уважительной требовательности. Если ты экспертен, свою работу делаешь хорошо и качественно, то ты ее выполняешь этапами. Твой заказчик, гость оплачивает ее точно так же. Все максимально прозрачно, безопасно. Алеся Лакина:

Понятно, а капризные бывают? На промежуточном этапе она передумала насчет цвета. Она вышла под другую лампу и сказала: «Платье какое-то недостаточно белое, я хочу другого цвета».