«Каждая третья невеста в положении». О тонкостях работы рассказал собственник сети свадебных салонов
В Советском Союзе во времена тотального дефицита на хорошую, качественную одежду у швейных мастерских и мастеров, работающих на дому, не было отбоя от заказчиков. Сейчас же такой проблемы не существует, выбор есть на любой вкус и кошелек, но тем не менее в ателье не иссякает поток клиентов. Однако, по словам портных, им приходится сейчас в основном ремонтировать и корректировать уже готовую одежду, а спрос на пошив очень мал. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Есть отдельная категория людей – это невесты. Егор, бывают капризные? Все же знают, что у невест всегда так: салфетки недостаточно белые, розы недостаточно красные. Какие случаи были у вас?
Егор Кириченко, собственник сети свадебных салонов:
Этот момент и специфика работы – каждая третья невеста в положении.
Алеся Лакина:
Тем более.
Егор Кириченко:
Это тем более, да. В то же время это момент уважительной требовательности. Если ты экспертен, свою работу делаешь хорошо и качественно, то ты ее выполняешь этапами. Твой заказчик, гость оплачивает ее точно так же. Все максимально прозрачно, безопасно.
Алеся Лакина:
Понятно, а капризные бывают? На промежуточном этапе она передумала насчет цвета. Она вышла под другую лампу и сказала: «Платье какое-то недостаточно белое, я хочу другого цвета».
Егор Кириченко:
Такого априори быть не может, потому что на стадии выбора определяется артикул, согласовывается материал. Мы даже даем часть материала для того, чтобы невеста могла выбрать правильно по тону сорочку для своего будущего супруга.
Алеся Лакина:
Не было тех, кто передумал? Хотела длинное, допустим, со шлейфом, а потом сказала, что нет, обрезаем до колена?
Егор Кириченко:
Пожалуйста, это дополнительная услуга, которую мы с удовольствием для вас выполним и сделаем. Поэтому таких казусов, как вы говорите, априори быть не может.
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