Свадебное платье мечты. Как определиться с моделью для индивидуального пошива?

В Советском Союзе во времена тотального дефицита на хорошую, качественную одежду у швейных мастерских и мастеров, работающих на дому, не было отбоя от заказчиков. Сейчас же такой проблемы не существует, выбор есть на любой вкус и кошелек, но тем не менее в ателье не иссякает поток клиентов. Однако, по словам портных, им приходится сейчас в основном ремонтировать и корректировать уже готовую одежду, а спрос на пошив очень мал. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
В вашем свадебном салоне шьют на заказ наряды или уже подгоняют готовые образы?
Егор Кириченко, собственник сети свадебных салонов:
У нас на самом деле салон-ателье и профильно самое большое, кстати в стране. Более 700 моделей представлено в качестве эталонных образцов. Это сделано для того, чтобы каждая наша гостья могла примерить максимальное множество на себе стилей, образов и определилась.
Михаил Свито:
Как тут примеришь такое большинство?
Егор Кириченко:
Девочки выполняют небольшое домашнее задание: заранее просматривают наш сайт, Instagram или, наоборот, высылают нам фотографии, сохраненные у себя, платья мечты. Мы в свою очередь готовимся к этой встрече и во время примерки, чаще всего в течение часа-полутора, девушка определяется с тем самым выбором, с нее снимаются мерки. Каждая наша гостья получает то самое персонально сшитое платье, с учетом в том числе комфортного бюджета.