Фантазии можно разгуляться. Какую одежду белорусы заказывают в индивидуальном пошиве?

В Советском Союзе во времена тотального дефицита на хорошую, качественную одежду у швейных мастерских и мастеров, работающих на дому, не было отбоя от заказчиков. Сейчас же такой проблемы не существует, выбор есть на любой вкус и кошелек, но тем не менее в ателье не иссякает поток клиентов. Однако, по словам портных, им приходится сейчас в основном ремонтировать и корректировать уже готовую одежду, а спрос на пошив очень мал. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Кого больше – тех, кто хочет что-то супер-мегаоригинальное или тех, кто хочет что-то стандартное, но какую-то фишечку – молнию где-то пришить?
Александра Анисим, дизайнер и модельер-конструктор одежды:
Вообще, я работала раньше – брала вообще все заказы. Четко по картинке, что-то более простое. Но сейчас больше склоняюсь к таким заказам более интересным. Скажу так, что скорее хотят – человек увидел: «Я это хочу». Опять же, может, у меня сейчас такое уже позиционирование, я себя так настроила – такой поток людей, которые идут именно за чем-то интересным. Потому что в последнее время обращались именно с чем-то интересным или это, например, какие-то сценические костюмы – там можно вообще разгуляться фантазии. Более простые, наверное, вещи, изделия – это скорее в ателье приходят отшивать что-то классическое.
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