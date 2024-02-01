«Это не дёшево, а доступно». Сколько стоит свадебное платье индивидуального пошива?
В Советском Союзе во времена тотального дефицита на хорошую, качественную одежду у швейных мастерских и мастеров, работающих на дому, не было отбоя от заказчиков. Сейчас же такой проблемы не существует, выбор есть на любой вкус и кошелек, но тем не менее в ателье не иссякает поток клиентов. Однако, по словам портных, им приходится сейчас в основном ремонтировать и корректировать уже готовую одежду, а спрос на пошив очень мал. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Мне интересно, какое сейчас платье мечты и какая стоимость?
Егор Кириченко, собственник сети свадебных салонов:
Все на самом деле зависит от того самого торжества. Нас часто ассоциируют и называют свадебным салоном, и в то же время мы шьем абсолютно разный ассортимент, начиная от вечерних нарядов, деловые костюмы, сценические образы и, конечно же, наряд для особого случая – свадебное платье. Свадьбы разные – у кого-то это только роспись, а у кого-то – это большое торжество, может быть, даже за границей.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Егор, сколько стоит?
Егор Кириченко:
От 480 белорусских рублей стоит платье в длине миди до 700 рублей. Если это платье в стиле минимализм в пол – это будут цены в районе 600-800 рублей. Какое-то прямо уже сложносочиненное платье будет стоит от 960 до 1 500 рублей.
Алеся Лакина:
Это как-то дешево, я думала, что дороже гораздо.
Егор Кириченко:
Это не дешево, а доступно.
Алеся Лакина:
От чего зависит цена – ткани какие-то определенные?
Егор Кириченко:
Я могу говорить только о своем предприятии, где являюсь руководителем. Потому что мы минимизировали все излишние звенья в нашей цепочке, работаем напрямую с поставщиком. Мы предприятие полностью закрытого цикла, которое не только отрисовывает, моделирует, конструирует изделие, но и пришивает последнюю пуговицу или жемчужину, бусину. Исходя из этого, собственно говоря, строится ценообразование. Мы одной из миссий своих считаем популяризацию индивидуального пошива, чтобы девушки приходили не только по особым случаям к нам за нарядом, но и чтобы у нас шились костюмы, деловые образы, какие-то интересные, красивые платья.
Свадебное платье мечты. Как определиться с моделью для индивидуального пошива – подробнее здесь.