«Это не дёшево, а доступно». Сколько стоит свадебное платье индивидуального пошива?

В Советском Союзе во времена тотального дефицита на хорошую, качественную одежду у швейных мастерских и мастеров, работающих на дому, не было отбоя от заказчиков. Сейчас же такой проблемы не существует, выбор есть на любой вкус и кошелек, но тем не менее в ателье не иссякает поток клиентов. Однако, по словам портных, им приходится сейчас в основном ремонтировать и корректировать уже готовую одежду, а спрос на пошив очень мал. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Мне интересно, какое сейчас платье мечты и какая стоимость?

Егор Кириченко, собственник сети свадебных салонов:

Все на самом деле зависит от того самого торжества. Нас часто ассоциируют и называют свадебным салоном, и в то же время мы шьем абсолютно разный ассортимент, начиная от вечерних нарядов, деловые костюмы, сценические образы и, конечно же, наряд для особого случая – свадебное платье. Свадьбы разные – у кого-то это только роспись, а у кого-то – это большое торжество, может быть, даже за границей. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Егор, сколько стоит? Егор Кириченко:

От 480 белорусских рублей стоит платье в длине миди до 700 рублей. Если это платье в стиле минимализм в пол – это будут цены в районе 600-800 рублей. Какое-то прямо уже сложносочиненное платье будет стоит от 960 до 1 500 рублей. Алеся Лакина:

Это как-то дешево, я думала, что дороже гораздо.