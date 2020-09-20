«Артём был в социально опасном положении». Что говорят педагоги о нашумевшей истории с 6-летним ребёнком?

Новости Беларуси. Стали известны новые подробности истории с 6-летним Артемом, которого забрали у родителей в приют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, этот случай активно подхватили Telegram-каналы, увязав с тем, что родители не раз участвовали в акциях протеста. Что же было на самом деле?

Толпа собралась перед детским социальным центром Фрунзенского района, растроганная и возмущенная историей Елены Лазарчик и ее сына Артема. По словам женщины, милиционеры задержали ее, активистку протестов, и не давали забрать первоклашку из школы. Потом учителя, никому не сказав, отдали ребенка в приют. Ну а уж там отказались возвращать сына ей, матери. Ужасная история мгновенно оказалась на слуху.

Правда, когда начинаешь разбирать документы, разговаривать с участниками этой истории, дело о злых людях разваливается на глазах. Вот SMS-сообщения, которые встревоженные учителя отправляют Елене. Они так и остались без ответа. Педагоги даже сами вечером отвели мальчика домой, звонили и стучали в закрытую дверь. «Не ответила ни на смски, ни на звонки». В Минобразования прокомментировали случай с 6-летним Артёмом, которого забрали в приют

Марина Кармакова, классный руководитель Артема, учитель школы № 126 Минска:

В четверг вечером мне позвонили, в седьмом часу, 25 минут седьмого было, и попросили позвонить маме Лазарчика Артема, разыскать ее, потому что она за ним не пришла. Я позвонила ей. Гудки шли, трубку она не брала. Я оставила ей сообщение в Telegram, посмотрела, что она была в Telegram последний раз в 15:55, ну а уже было шесть. Вот, за два часа куда-то она исчезла.

Тамара Лаврухина, директор школы № 126 Минска:

Люди очень жестоко ведут себя по отношению к нам – пишут угрозы, обвиняют, что мы специально создали такую ситуацию. Люди не знают и не хотят знать о том, что мы искали маму, искали родственников, приходили домой, искали соседей и вынуждены были обратиться в органы опеки для того, чтобы ребенка куда-то определить на ночь. «Ерунда», – скажете вы. – «Почему не позвонили отцу ребенка?»

Марина Кармакова:

Телефон отца она не дала и объяснила это тем, что они вместе не живут и отцу дети не нужны и не интересны, ему они безразличны. Она даже сказала, что он не платит алименты на Артема. И телефон отца отсутствовал.

Возможно потому, что у этой семьи были давние проблемы с воспитанием детей. Всех пятерых. Вот документы о том, как в 2017 году семью маленького Артема уже ставили на учет из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Совет по профилактики безнадзорности в детском саду, который посещал мальчик, выявил, что ребенок проживает в опасной обстановке. По утверждению специалистов, условия жизни Артема были признаны экстремальными.

А вот судебное решение 2005 года, где Елену и ее мужа лишают родительских прав на одного из старших сыновей – Алексея. От него Елена Лазарчик отказалась сразу при рождении. Мальчик с первых дней жизни проживал в приюте. Сейчас он нашел новую семью. А в 2003 году суд забрал у супругов еще троих детей – дочь Марину и сыновей Владимира и Андрея.

Список «подвигов» родителей Артема можно продолжать бесконечно: привлечение к уголовной ответственности за уклонение от родительских обязанностей, взыскание расходов на содержание детей в приютах, административные статьи за хулиганство. Неудивительно, что работники детского цента не спешили отдавать ребенка Елене, когда она явилась туда спустя почти сутки.

Марина Станкевич, директор Социально-педагогического центра с приютом Фрунзенского района Минска:

Почему не отдали матери, когда пришла мать? Во-первых, ко мне пришла только в субботу. Она была в опеке, однако, так как мать ранее, говоря мягко, характеризовалась не очень положительно (мать была лишена родительский прав, несовершеннолетний Артем был признан в социально опасном положении, проводилась профилактическая работа с данной семьей с 2017 по 2019 год), поэтому органами опеки были запрошены документы, характеризующие как-то эту семью. Как только мама принесла документы: лицевой счет, свидетельство о рождении ребенка... Она даже в органы опеки пришла без документа на ребенка, без свидетельства о рождении, ушла за документами и больше не вернулась, не позвонила в опеку. Пришла сегодня – ребенка отдали.

Однако все эти документально подверженные факты не интересуют людей, которые придают истории явно политический окрас. Таких, как Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши.

Мальчик Артем вернулся к своим родителям, став игрушкой в политических играх протестов. Хорошо это или плохо – судить вам.