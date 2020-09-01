Житель Донецка уехал в Беларусь от войны: «Майдан – это трагедия. Из-за этого большинство городов пострадало»

Новости Беларуси. Ростислав Карабут – аграрий. В нашей стране он оказался по воле судьбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бежал от войны и разрухи. Откровения жителя Донецка, для которого Беларусь стала вторым домом.

Ростислав Карабут, зоотехник:

Приехал я из Украины, из города Донецка. В 2014 году в Беларусь приехал мой товарищ со своей супругой. Они приехали из-за того, что там начались военные действия. И как-то мне говорит: «А приезжай к нам». Я так подумал, забрал собаку с собой и приехал в Беларусь.

Занимаюсь заготовкой кормов, делаю правильный и сбалансированный корм для коров. Коллектив очень хороший, меня очень тепло, приятно встретили люди. То есть не было никаких вопросов из-за того, что ты из другой страны, зачем ты сюда приехал.

Вот такой корм мы заготавливаем: тут содержится сенаж, силос, жом, сурепица и зеленые массы кукурузы. Я понимаю, что здесь можно работать, развиваться. Меня все устраивает и я планирую дальше здесь оставаться и работать. У нас на Украине коровники не такие большие. Один раз, когда учился, на практике был в коровнике. Но если взять этот коровник и тот, где я был, это небо и земля.