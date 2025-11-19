Количество киберпреступлений в Минске снизилось на 15 %. С начала года зафиксировано около 5 тысяч случаев мошенничества. О борьбе с информационной преступностью и защите персональных данных говорили на городском инфостриме в ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К диалогу в режиме видеоконференции подключились 9 студий. В роли экспертов правоохранители, специалисты банка и депутаты. Стоит отметить, что часто злоумышленники входят в доверие граждан и представляются сотрудниками госорганов и финансовых учреждений. На встрече обсуждали самые распространенные схемы киберпреступлений: дроппинг и вишинг. Также речь шла о фейках в Сети, в том числе с использованием искусственного интеллекта.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Практика показывает, что многие граждане осведомлены о формах и методах действий кибермошенников, но тем не менее попадаются на их уловки. Преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий не надо сводить только лишь непосредственно к преступлениям против имущества людей, против их финансов или персональных данных. Это еще и распространение разного рода деструктивных идей.

Дмитрий Шевелев, заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома:

Не так давно появились звонки якобы от мастера по замене домофона. Тоже немножко видоизменили схему, и у нас резко возросло количество регистрируемых преступлений. Благодаря 269-му указу Президента Республики Беларусь, который вступил в силу с марта 2024 года, мы на сегодня активно пользуемся этим инструментом, блокируем деньги, похищенные у граждан, и в последующем эти деньги будут возвращены.

Каждое третье киберпреступление фиксируется в столице. Чаще всего мошенники используют соцсети и маркетплейсы.