Довгало о развитии ЕАЭС: сегодня мы уже не сетуем на то, что санкции нас ущемляют, они идут параллельно

Новости Беларуси. 9 лет экономического взаимодействия и укрепления регионального сотрудничества. В странах ЕАЭС 29 мая впервые отмечается день Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Договор о создании объединения, в которое входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Россия, был подписан именно 29 мая – в 2014 году. В правильности этого решения сегодня нет сомнений. Лукашенко направил поздравление странам ЕАЭС в День Евразийского экономического союза. Евразийская «пятерка» выходит на новый формат взаимоотношений внутри союза. Это подтверждают и заявления, сделанные на прошедшем саммите в Москве. К еще большему сближению подталкивают европейские санкции. В условиях бесконечного диктата и навязывания своих правил страны ЕАЭС выбирают путь экономической независимости. Несмотря на мировой геополитический шторм, ВВП союза в минувшем году снизился всего на 1,6 %, а вот уровень взаимной торговли вырос более чем на 10 %.