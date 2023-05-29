Довгало о развитии ЕАЭС: сегодня мы уже не сетуем на то, что санкции нас ущемляют, они идут параллельно

Новости Беларуси. 9 лет экономического взаимодействия и укрепления регионального сотрудничества. В странах ЕАЭС 29 мая впервые отмечается день Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 9 лет экономического взаимодействия и укрепления регионального сотрудничества. В странах ЕАЭС 29 мая впервые отмечается день Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Договор о создании объединения, в которое входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Россия, был подписан именно 29 мая – в 2014 году. В правильности этого решения сегодня нет сомнений.
Лукашенко направил поздравление странам ЕАЭС в День Евразийского экономического союза.
Евразийская «пятерка» выходит на новый формат взаимоотношений внутри союза. Это подтверждают и заявления, сделанные на прошедшем саммите в Москве. К еще большему сближению подталкивают европейские санкции. В условиях бесконечного диктата и навязывания своих правил страны ЕАЭС выбирают путь экономической независимости. Несмотря на мировой геополитический шторм, ВВП союза в минувшем году снизился всего на 1,6 %, а вот уровень взаимной торговли вырос более чем на 10 %.
Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Форум, который буквально недавно прошел в Москве, еще раз подчеркнул, что государства-участники готовы конструктивно сотрудничать. По большому счету, сегодня не только страны – участницы союза, но и целый ряд других стран заинтересованы не просто в сохранении своего суверенитета, но и в принятии своей внутренней и внешней политики. При этом развитие экономических процессов играет далеко немаловажную роль. Такие отрасли, как машиностроение, биологическая, химическая отрасль, электроника, IT-технологии, все это действительно играет свою роль в развитии ЕАЭС. И сегодня мы уже не сетуем на то, что санкции нас где-то ущемляют или у нас что-то не получается. Они идут параллельно.
Авторитет ЕАЭС на международной арене неуклонно растет. Уже в ближайшей перспективе союз может стать новым центром политической и экономической силы на планете.