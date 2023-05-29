В Минской области планируют обновить почти 111 километров теплосетей

Новости Беларуси. В Минской области обновят почти 111 километров тепловых сетей. Более 7 из них – позади. В каждом районе разработан индивидуальный план, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Столбцовском районе к работам уже приступили. Всего там заменят почти 4 километра тепломагистралей. В том числе в Новом Свержене, Шашках, Миколаевщине. Вместо старых и изношенных конструкций специалисты устанавливают современные предварительно изолированные трубы. Работу проводят комплексно: сначала завершают один объект, затем переходят на следующий.

Олег Кухарчик, директор Столбцовского объединения коммунальных служб:

Во-первых, это выполнение программы по энергосбережению, уменьшение тепловых потерь, улучшение работы, и для теплоисточников, происходит меньше порывов тепловых сетей. Соответственно, меньше потребления топливных ресурсов.