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В Минской области планируют обновить почти 111 километров теплосетей

29 мая 2023 13:46
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Новости Беларуси. В Минской области обновят почти 111 километров тепловых сетей. Более 7 из них – позади. В каждом районе разработан индивидуальный план, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В Минской области планируют обновить почти 111 километров теплосетей-1

В Столбцовском районе к работам уже приступили. Всего там заменят почти 4 километра тепломагистралей. В том числе в Новом Свержене, Шашках, Миколаевщине. Вместо старых и изношенных конструкций специалисты устанавливают современные предварительно изолированные трубы. Работу проводят комплексно: сначала завершают один объект, затем переходят на следующий. 

В Минской области планируют обновить почти 111 километров теплосетей-3

Олег Кухарчик, директор Столбцовского объединения коммунальных служб: 
Во-первых, это выполнение программы по энергосбережению, уменьшение тепловых потерь, улучшение работы, и для теплоисточников, происходит меньше порывов тепловых сетей. Соответственно, меньше потребления топливных ресурсов. 

В Минской области планируют обновить почти 111 километров теплосетей-5

Ежегодно специалисты перекладывают около 4 % от общей протяженности. Работы проводят с целью сокращения потерь тепловой энергии. Особое внимание – ликвидации изношенных и устаревших участков. 

# Ремонт и капремонт в Беларуси # Новости Минска и Минской области

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