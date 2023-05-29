Новости Беларуси. В Минской области за сутки произошло 13 загораний в экосистемах. Из них один пожар зарегистрирован в воложинском лесном массиве, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

12 сообщений о загораниях сухой растительности поступило спасателям в Копыльском, Слуцком, Солигорском районах, по два – в Минском, Крупском и Червенском, еще три – в Борисовском. В службе спасения напоминают соблюдать все правила безопасности при обращении с огнем на отдыхе, а также работах на приусадебных участках.