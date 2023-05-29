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В Минской области за сутки произошло 13 загораний в экосистемах

29 мая 2023 13:47
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Новости Беларуси. В Минской области за сутки произошло 13 загораний в экосистемах. Из них один пожар зарегистрирован в воложинском лесном массиве, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В Минской области за сутки произошло 13 загораний в экосистемах-1

12 сообщений о загораниях сухой растительности поступило спасателям в Копыльском, Слуцком, Солигорском районах, по два – в Минском, Крупском и Червенском, еще три – в Борисовском. В службе спасения напоминают соблюдать все правила безопасности при обращении с огнем на отдыхе, а также работах на приусадебных участках. 

# Пожар # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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