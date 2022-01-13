«Любые изменения законодательства – это плюс для граждан». Белорусские энергетики о важности поправок в Конституции
Новости Беларуси. Каждый белорус может принять участие в обсуждении проекта изменений Конституции. Ответы на волнующие вопросы получают без отрыва от производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, 13 января сотрудники «Минскэнерго» рассматривали законодательные новеллы прямо на рабочем месте.
Предприятие обеспечивает электричеством всю столицу. Протяженность кабельных сетей в километровом соотношении – это расстояние от Минска до столицы Китая. Несмотря на занятость, энергетики находят время, чтобы внести свои предложения и задать актуальные вопросы.
Многие изменения в Конституции не стали для работников «Минскэнерго» в новинку, так как прежде социальные гарантии были прописаны в их трудовом договоре.
Михаил Шматов, работник филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»:
Для энергетиков как для граждан нашей большой страны очень важно, чтобы сохранялись социальные гарантии, чтобы был мир, было тепло, светло, чтобы была возможность у наших родных и близких пользоваться бесплатным медицинским обеспечением.
Любые изменения законодательства – это плюс для граждан, потому что идет развитие общества, развитие государства, технологий. Законодательство должно успевать и подтверждать все те изменения, которые существуют сейчас вокруг нас.
Дмитрий Слетков, работник филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»:
Самое главное, основное, что остается социальная ориентированность государства нашего, которая также подтверждается нашим коллективным договором. Это социальные вопросы – такие, как охранение и улучшение здоровья граждан, сохранение истории нашей Беларуси.
Вызывает интерес энергетиков в том числе поправка к 46-й статье Основного закона. Здесь появилась новая формулировка о развитии ядерной энергетики. Теперь атом – мирный, используется только для обеспечения нужд населения нашей страны.
Александр Лазерко, заместитель председателя профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности:
Для нас, энергетиков, в первую очередь, важен вопрос внесения изменений в Конституцию Республики Беларусь в части того, что атомной энергетике придается особый статус. Это дает толчок нашей энергосистеме, чтобы мы создавали новые рабочие места, введен первый блок на атомной электростанции.
Сергеенко об обсуждении проекта Конституции: главное – не формализовать работу, не проводить мероприятия ради галочки. Читайте здесь.