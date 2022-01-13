«Любые изменения законодательства – это плюс для граждан». Белорусские энергетики о важности поправок в Конституции

Новости Беларуси. Каждый белорус может принять участие в обсуждении проекта изменений Конституции. Ответы на волнующие вопросы получают без отрыва от производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, 13 января сотрудники «Минскэнерго» рассматривали законодательные новеллы прямо на рабочем месте.

Предприятие обеспечивает электричеством всю столицу. Протяженность кабельных сетей в километровом соотношении – это расстояние от Минска до столицы Китая. Несмотря на занятость, энергетики находят время, чтобы внести свои предложения и задать актуальные вопросы.

Многие изменения в Конституции не стали для работников «Минскэнерго» в новинку, так как прежде социальные гарантии были прописаны в их трудовом договоре.

Михаил Шматов, работник филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»:

Для энергетиков как для граждан нашей большой страны очень важно, чтобы сохранялись социальные гарантии, чтобы был мир, было тепло, светло, чтобы была возможность у наших родных и близких пользоваться бесплатным медицинским обеспечением.

Любые изменения законодательства – это плюс для граждан, потому что идет развитие общества, развитие государства, технологий. Законодательство должно успевать и подтверждать все те изменения, которые существуют сейчас вокруг нас.