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В 5-й отдельной бригаде специального назначения в Марьиной Горке прошёл день открытых дверей. Что показали школьникам?

13 января 2022 09:34
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Новости Беларуси. Урок для будущих разведчиков в реальном времени. В 5-й отдельной бригаде специального назначения в Марьиной Горке прошел день открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В 5-й отдельной бригаде специального назначения в Марьиной Горке прошёл день открытых дверей. Что показали школьникам?-1

Это одна из элитных частей Вооруженных Сил, которой всегда есть что рассказать и показать. Бригаду посетили около 500 детей.

В 5-й отдельной бригаде специального назначения в Марьиной Горке прошёл день открытых дверей. Что показали школьникам?-4

В 5-й отдельной бригаде специального назначения в Марьиной Горке прошёл день открытых дверей. Что показали школьникам?-6

Для ребят военные подготовили показательное выступление разведчиков по рукопашному бою и продемонстрировали боевой эпизод.  

В 5-й отдельной бригаде специального назначения в Марьиной Горке прошёл день открытых дверей. Что показали школьникам?-9

Вадим Бобилевич, заместитель командира бригады:
Ознакомили школьников с размещением военнослужащих, показали современные образцы вооружения, формы одежды, экипировки, которые стоят у нас на вооружении в подразделении специального назначения. Мы их ознакомили с подготовкой воинов-спецназовцев. Это и преодоление специальной полосы разведчика, и боевой эпизод, и выступление по рукопашному бою.  

В 5-й отдельной бригаде специального назначения в Марьиной Горке прошёл день открытых дверей. Что показали школьникам?-12

Школьники также окунулись в атмосферу воинской службы и быта, примерили на себя снаряжение военнослужащих сил специальных операций и ознакомились с разными видами стрелкового оружия.  

# Армия Беларуси # общество # Вадим Бобилевич # Фотофакт

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