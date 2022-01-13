В 5-й отдельной бригаде специального назначения в Марьиной Горке прошёл день открытых дверей. Что показали школьникам?

Новости Беларуси. Урок для будущих разведчиков в реальном времени. В 5-й отдельной бригаде специального назначения в Марьиной Горке прошел день открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это одна из элитных частей Вооруженных Сил, которой всегда есть что рассказать и показать. Бригаду посетили около 500 детей.

Для ребят военные подготовили показательное выступление разведчиков по рукопашному бою и продемонстрировали боевой эпизод.

Вадим Бобилевич, заместитель командира бригады:

Ознакомили школьников с размещением военнослужащих, показали современные образцы вооружения, формы одежды, экипировки, которые стоят у нас на вооружении в подразделении специального назначения. Мы их ознакомили с подготовкой воинов-спецназовцев. Это и преодоление специальной полосы разведчика, и боевой эпизод, и выступление по рукопашному бою.