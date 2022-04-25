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Домик-палатка на природе или апартаменты «Всё включено». Сколько стоит отдых на Браславских озёрах?

25 апреля 2022 18:21
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Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу».

Домик-палатка на природе или апартаменты «Всё включено». Сколько стоит отдых на Браславских озёрах?-1

В сезон на берегах Браславских озер яблоку негде упасть. Чтобы спланировать летний уик-энд, туристы обзванивают базы отдыха и агроусадьбы еще с начала весны.

«Катамараны, яхты различного класса и различного вида». Мэр Браслава рассказал, чем заняться в городе. Подробнее.

Домик-палатка на природе или апартаменты «Всё включено». Сколько стоит отдых на Браславских озёрах?-4

Браслав в почете и у российских туристов. Простая логистика, любимый колорит, приятные цены. Уик-энд на двоих в мини-отеле на озере вам обойдется в 100 белорусских рублей. Цена апартаментов «все включено» на две ночи стартует от 450. Но для любителей шумных компаний на природе предлагают деревянные домики-палатки. Сутки обойдутся вам в 60 рублей. Повышенный спрос во время фестивалей – только в период Viva Braslav численность района увеличивается минимум в три раза.

Домик-палатка на природе или апартаменты «Всё включено». Сколько стоит отдых на Браславских озёрах?-7

Главный музыкальный уик-энд страны состоится и этим летом. Уже сейчас подготовка идет полным ходом. Организаторы уверяют: без эмоций не останетесь. Чего не скажешь о свободных номерах. Самое время спланировать и ваш отдых.

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# Туризм # общество # Фотофакт

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