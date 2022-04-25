Домик-палатка на природе или апартаменты «Всё включено». Сколько стоит отдых на Браславских озёрах?

Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу».

В сезон на берегах Браславских озер яблоку негде упасть. Чтобы спланировать летний уик-энд, туристы обзванивают базы отдыха и агроусадьбы еще с начала весны. «Катамараны, яхты различного класса и различного вида». Мэр Браслава рассказал, чем заняться в городе. Подробнее.