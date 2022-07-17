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Есть ли в Беларуси место гражданской инициативе и что творится в кулуарах большой политики? Анонс ток-шоу «По существу»

17 июля 2022 18:05
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Новости Беларуси. Есть ли в Беларуси место гражданской инициативе? Почему иметь членский билет уже не в тренде? И какие республиканские проекты в ближайшем будущем воплотят в жизнь?  

Есть ли в Беларуси место гражданской инициативе и что творится в кулуарах большой политики? Анонс ток-шоу «По существу»-1

В одной студии, как всегда, соберутся топовые эксперты и лидеры общественных движений, чтобы вместе заглянуть в кулуары большой политики. Уже завтра, 18 июля, в вечерний прайм-тайм – единственное белорусское ток-шоу в прямом эфире.  

Смотрите «По существу» в понедельник в 18:30.  

# Государственная политика # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Фотофакт

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