Есть ли в Беларуси место гражданской инициативе и что творится в кулуарах большой политики? Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Есть ли в Беларуси место гражданской инициативе? Почему иметь членский билет уже не в тренде? И какие республиканские проекты в ближайшем будущем воплотят в жизнь?
Новости Беларуси. Есть ли в Беларуси место гражданской инициативе? Почему иметь членский билет уже не в тренде? И какие республиканские проекты в ближайшем будущем воплотят в жизнь?
В одной студии, как всегда, соберутся топовые эксперты и лидеры общественных движений, чтобы вместе заглянуть в кулуары большой политики. Уже завтра, 18 июля, в вечерний прайм-тайм – единственное белорусское ток-шоу в прямом эфире.
Смотрите «По существу» в понедельник в 18:30.