Как выбрать форму очков? Советы от стилиста

Они отводят ультрафиолет и добавляют градус стилю. Пришло время обновить оптический гардеробчик и найти идеальную пару очков. Ныряем в море трендов.
Они отводят ультрафиолет и добавляют градус стилю. Пришло время обновить оптический гардеробчик и найти идеальную пару очков. Ныряем в море трендов.
Татьяна Голоднюк, стилист:
На первой модели представлен вариант очков оверсайз. Они подойдут тем, кто не боится индивидуальности и выделяться из толпы. На второй модели представлена узкая, продолговатая форма очков, которая прекрасно подойдет для удлиненной формы лица.
Когда, если не летом, посмотреть на мир в розовых очках? Дизайнеры предлагают не только яркие линзы, но и прозрачную пластиковую оправу в тон. Белая классика вне времени. Голливудский шик. Выбор настоящих звезд.
Татьяна Голоднюк:
Классическая модель – очки-авиаторы. Обратите внимание на то, что у них усилена нижняя часть. Они подойдут особенно для треугольной формы лица. На этой модели очки-маска. Обратите внимание, что здесь усилена верхняя часть очков, поэтому она будет визуально расширять верхнюю часть лица. Будьте осторожны. Такую форму очень любит носить Виктория Бэкхэм и Канье Уэст.
Эльфийский настрой сделает ваше лето. Тренд на фэнтези и «Дисней» – эксклюзив, который обезоруживает. Очки в форме бабочек, сердец, почти как в детстве. Летать в облаках разрешается.
Татьяна Голоднюк:
Очень стильно смотрятся ретроочки. Я бы рекомендовала вам обратить внимание на круглые очки. Очки-кошечки, которые стали вневременной классикой, обратите внимание на спортивные очки. Кто любит нестандартность и необычность, рекомендую носить эти очки не только со спортивной одеждой, но и вписывать их в деловой стиль.
Какую бы фэшн-историю вы не выбрали, главное – гармония. Очки должны соответствовать вашему масштабу. Крупные модели не украсят маленькое лицо, и наоборот. Избегайте принципа подобия. Круглолицым дамам лучше остановиться на прямоугольных либо квадратных моделях.
Татьяна Голоднюк:
При выборе очков обращайте внимание на ширину заушника, так как они будут добавлять объем. Например, круглой форме лица я рекомендую более узкие заушники. Широкая перемычка, как в данных моделях, имеет свойства укорачивать носик.
Обращайте внимание на качество линз. Желательно, чтобы они были с поляризацией.