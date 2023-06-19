Как выбрать форму очков? Советы от стилиста

Они отводят ультрафиолет и добавляют градус стилю. Пришло время обновить оптический гардеробчик и найти идеальную пару очков. Ныряем в море трендов.

Татьяна Голоднюк, стилист:

На первой модели представлен вариант очков оверсайз. Они подойдут тем, кто не боится индивидуальности и выделяться из толпы. На второй модели представлена узкая, продолговатая форма очков, которая прекрасно подойдет для удлиненной формы лица.

Когда, если не летом, посмотреть на мир в розовых очках? Дизайнеры предлагают не только яркие линзы, но и прозрачную пластиковую оправу в тон. Белая классика вне времени. Голливудский шик. Выбор настоящих звезд.

Татьяна Голоднюк:

Классическая модель – очки-авиаторы. Обратите внимание на то, что у них усилена нижняя часть. Они подойдут особенно для треугольной формы лица. На этой модели очки-маска. Обратите внимание, что здесь усилена верхняя часть очков, поэтому она будет визуально расширять верхнюю часть лица. Будьте осторожны. Такую форму очень любит носить Виктория Бэкхэм и Канье Уэст.