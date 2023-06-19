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Как выбрать форму очков? Советы от стилиста

19 июня 2023 14:26
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Они отводят ультрафиолет и добавляют градус стилю. Пришло время обновить оптический гардеробчик и найти идеальную пару очков. Ныряем в море трендов.

Как выбрать форму очков? Советы от стилиста-1

Татьяна Голоднюк, стилист:
На первой модели представлен вариант очков оверсайз. Они подойдут тем, кто не боится индивидуальности и выделяться из толпы. На второй модели представлена узкая, продолговатая форма очков, которая прекрасно подойдет для удлиненной формы лица.

Когда, если не летом, посмотреть на мир в розовых очках? Дизайнеры предлагают не только яркие линзы, но и прозрачную пластиковую оправу в тон. Белая классика вне времени. Голливудский шик. Выбор настоящих звезд.

Татьяна Голоднюк:
Классическая модель очки-авиаторы. Обратите внимание на то, что у них усилена нижняя часть. Они подойдут особенно для треугольной формы лица. На этой модели очки-маска. Обратите внимание, что здесь усилена верхняя часть очков, поэтому она будет визуально расширять верхнюю часть лица. Будьте осторожны. Такую форму очень любит носить Виктория Бэкхэм и Канье Уэст.

Как выбрать форму очков? Советы от стилиста-4

Эльфийский настрой сделает ваше лето. Тренд на фэнтези и «Дисней» – эксклюзив, который обезоруживает. Очки в форме бабочек, сердец, почти как в детстве. Летать в облаках разрешается.

Татьяна Голоднюк:
Очень стильно смотрятся ретроочки. Я бы рекомендовала вам обратить внимание на круглые очки. Очки-кошечки, которые стали вневременной классикой, обратите внимание на спортивные очки. Кто любит нестандартность и необычность, рекомендую носить эти очки не только со спортивной одеждой, но и вписывать их в деловой стиль.

Какую бы фэшн-историю вы не выбрали, главное – гармония. Очки должны соответствовать вашему масштабу. Крупные модели не украсят маленькое лицо, и наоборот. Избегайте принципа подобия. Круглолицым дамам лучше остановиться на прямоугольных либо квадратных моделях.

Как выбрать форму очков? Советы от стилиста-7

Татьяна Голоднюк:
При выборе очков обращайте внимание на ширину заушника, так как они будут добавлять объем. Например, круглой форме лица я рекомендую более узкие заушники. Широкая перемычка, как в данных моделях, имеет свойства укорачивать носик.

Обращайте внимание на качество линз. Желательно, чтобы они были с поляризацией.

# Мода # общество # Анастасия Макеева # Фотофакт

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