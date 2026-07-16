Главное музыкальное событие лета! В Витебске встретили звезд «Славянского базара»

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» – главное музыкальное событие лета – открывается. Форум, наполненный идеей созидания, мира и совместного развития, собирает единомышленников уже в 35-й раз. В 2026 году – представители более 50 стран, и это яркое проявление культурной дипломатии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль традиционно находится в центре внимания Президента. Именно под личным патронатом Александра Лукашенко «Славянский базар» стал визитной карточкой Беларуси. Его значение давно вышло за рамки музыкального конкурса: здесь переплетаются идеология, большая политика, экономика и культура. Позывные фестиваля звучат на перроне в Витебске. На станцию прибыл звездный поезд. В числе пассажиров – артисты белорусской и российской эстрады, кумиры разных поколений и музыканты почти всех жанров.

Михаил Игонин, солист группы «На-На» (Россия):

Как можно приехать на «Славянский базар» с плохим настроением? Естественно, с самым лучшим настроением, потому что этот год юбилейный, поэтому мы приехали с прекрасным настроением. И будем сегодня вот эту солнечную погоду поддерживать нашими песнями и, конечно же, творчеством.

Летний амфитеатр встретит гостей обновленным. Концепция оформления отсылает к истории форума. Многие участники сразу после прибытия отправились на репетиции и технические прогоны. Вечером они выйдут на главную сцену фестиваля, чтобы порадовать зрителей своим творчеством.

Агата Моцко, главный режиссер торжественного открытия XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

У нас и ночью репетиции. Мы отстраиваем светокинетику. Днем репетируем с балетами, с артистами. Ну, в общем, работы много. Выйдут на сцену легендарные поистине артисты. И самое главное, что они исполнят свои самые известные хиты, которые когда-либо звучали в амфитеатре.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

В этом году рекордное количество стран-участниц. 52 страны заявилось для участия в фестивале. Более 20 делегаций – это уровень именно представления стран. Ждем точно так же рекорд и по количеству аккредитованных. Это более 7 тысяч аккредитованных участников. Праздничную атмосферу накануне задал народный артист России Олег Газманов, выступивший с двухчасовым концертом в преддверии своего 75-летия. Исполнены главные хиты: «Эскадрон», «Морячка», «Есаул».

Открыл фестивальную программу грандиозный концерт-увертюра «Танцуй, славянская душа!». Шоу объединило народные танцы Беларуси и России, представив культурное наследие славянских народов в ярких костюмах и зажигательных ритмах.