Прямой эфир

Новости по тегу #Марк Шагал

Музей Марка Шагала в Витебске впервые получил три графических листа Осипа Цадкина
24 сентября 2026 07:22

Музей Марка Шагала в Витебске впервые получил три графических листа Осипа Цадкина

Прикоснуться к шедевру Шагала можно в Витебске – картину «Над городом» привезли из Третьяковской галереи
17 июля 2026 08:27

Прикоснуться к шедевру Шагала можно в Витебске – картину «Над городом» привезли из Третьяковской галереи

Шедевр мирового искусства! Картину Шагала «Над городом» подготовили к транспортировке в Беларусь
10 июля 2026 13:48

Шедевр мирового искусства! Картину Шагала «Над городом» подготовили к транспортировке в Беларусь

Родина Марка Шагала готовится отметить большой юбилей
30 января 2023 07:13

Родина Марка Шагала готовится отметить большой юбилей

Международный проект «Сайарсизм» стартовал в Витебске. Чем особенно это направление в искусстве?
27 января 2023 11:30

Международный проект «Сайарсизм» стартовал в Витебске. Чем особенно это направление в искусстве?

В Витебске на стене здания появилась картина, которая должна светиться в темноте
09 октября 2022 07:27

В Витебске на стене здания появилась картина, которая должна светиться в темноте

«Художники создают маляванки на основе стихотворений». Вот как в Витебске подготовились к 135-летию Шагала
08 июля 2022 08:57

«Художники создают маляванки на основе стихотворений». Вот как в Витебске подготовились к 135-летию Шагала

135 лет назад в Витебске родился Марк Шагал
07 июля 2022 08:28

135 лет назад в Витебске родился Марк Шагал

Национальный художественный музей показал подаренные ему картины
09 ноября 2019 12:25

Национальный художественный музей показал подаренные ему картины

«Ощущение, что сам отрываешься от земли». Митта 45 лет мечтал снять фильм о Шагале
31 октября 2019 18:28

«Ощущение, что сам отрываешься от земли». Митта 45 лет мечтал снять фильм о Шагале

Зачем де Голль просил Шагала расписывать Гранд-опера?
30 октября 2019 18:32

Зачем де Голль просил Шагала расписывать Гранд-опера?

Париж – из окна, Витебск – на холсте. Каким запомнила Марка Шагала его внучка?
30 октября 2019 18:28

Париж – из окна, Витебск – на холсте. Каким запомнила Марка Шагала его внучка?