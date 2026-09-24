Новости по тегу #Марк Шагал

В фонды вошли две редкие литографии – «Критский бык» (из серии «Подвиги Геракла») и «Акробат» – с автографами автора, а также линогравюра «Без названия».
Пока на главных сценах города вовсю звучат музыкальные аккорды, в тишине Художественного музея разворачивается настоящая сенсация мирового искусства.
Это эпохальный момент: впервые картину покажут в родном городе художника.
09 октября 2026 11:50
09 октября 2026 11:44
09 октября 2026 11:43
09 октября 2026 11:33
09 октября 2026 11:26
09 октября 2026 11:23
09 октября 2026 11:22
09 октября 2026 11:21