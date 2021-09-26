Как видит за рулём водитель после бутылки водки? Провели эксперимент

Новости Беларуси. В Минске в выходные, 25-26 сентября, проходит профилактическая акция ГАИ «Трезвый водитель», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Поэтому, если вас без видимой на то причины остановил инспектор, не стоит злиться и искать подоплеку. Ведь только таким образом можно вовремя предотвратить беду. Пьянство за рулем в последнее время для многих белорусов стало нормой. Ежегодно в стране задерживаются около 20 тысяч нетрезвых водителей. Сколько еще таких потенциальных преступников безнаказанно разъезжают по дорогам, страшно даже представить. Они не боятся ни штрафов, ни тюремных сроков.

Как на самом деле чувствует себя пьяный человек, который сел за руль и собирается отправиться навстречу приключениям, вряд ли можно понять, если сам трезвый. Зато можно увидеть глазами нетрезвого. Специальные очки так и называются – «пьяные». Имитируют алкогольное опьянение, сравнимое с выпитой бутылкой водки. Надеваешь – и из абсолютно трезвого человека превращаешься… Впрочем, лучше один раз увидеть.

Екатерина Сильченко, инспектор по агитации и пропаганде ГАИ УВД Миноблисполкома:

Мы проведем небольшой эксперимент. Курсант автошколы сядет за руль автомобиля в данных очках, попытается проехать змейку. Надеемся автомобиль не пострадает.

– Вы можете их надеть, естественно, совместно с инструктором. Инструктор, если что, будет помогать.

– Что вообще видите перед собой?

– Все плывет.

– Сейчас как-то будем выполнять данный элемент.

– Правее-правее.

– Я не знаю, как они пьяные ездят. Итак, элементарная для трезвого курсанта змейка, в «пьяных» очках становится непреодолимым препятствием. И это притом, что замутнен только взгляд водителя, сам он, естественно, абсолютно адекватен. Но контролировать свои действия уже не способен.

– Все как в тумане.

– Ну вот так видит пьяный водитель, когда садится за руль.

– Я бы его вообще не посадил.