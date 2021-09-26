Эта груда металла когда-то была универсалом. Разбираемся, что толкает белорусов пьяными садиться за руль

Новости Беларуси. В Минске в выходные, 25-26 сентября, проходит профилактическая акция ГАИ «Трезвый водитель», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Поэтому, если вас без видимой на то причины остановил инспектор, не стоит злиться и искать подоплеку. Ведь только таким образом можно вовремя предотвратить беду. Пьянство за рулем в последнее время для многих белорусов стало нормой. Ежегодно в стране задерживаются около 20 тысяч нетрезвых водителей. Сколько еще таких потенциальных преступников безнаказанно разъезжают по дорогам, страшно даже представить. Они не боятся ни штрафов, ни тюремных сроков. Что бывает, когда алкоголь управляет не только разумом, но и автомобилем? И как можно ехать, когда сложно даже стоять? Репортаж Сергея Шуманского.

На работу с собой пивца взял, немножко выпил. Ну как немножко… Перед тем как уже освобождаться с работы. Выходя с работы, я попросил у друга своего телефон, чтобы позвонить человеку, попросить машину, прокатиться. Не знаю почему, вот загорелся желанием прокатиться.

Желание прокатиться по ночному Минску молодой человек в итоге исполнил. Правда, машину ему никто не дал, а потому ее пришлось угнать, перед этим разбив окно еще в одном авто. В итоге поездка оказалась недолгой. Буквально через пару километров подозрительный Volkswagen без заднего стекла остановили сотрудники ГАИ.

Мирослава Хлыщенко-Хазановская, заместитель начальника Октябрьского РОСК Минска:

Было установлено, что за рулем находится мужчина в сильной степени алкогольного опьянения, документы на автомашину, равно как и водительское удостоверение, у него отсутствуют. По обстоятельствам произошедшего мужчина пояснял, что во временное пользование якобы ему автомобиль дал его знакомый.

Истории, подобные этой, к сожалению, с завидной периодичностью пополняют сводки ГАИ. Казалось бы, статистика всего лишь цифры, повторяющиеся из года в год, но за ними человеческие жизни и искалеченные судьбы.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Пьяные за рулем – настоящая чума белорусских дорог. Те, кто утратил контроль над собственным разумом, садятся за руль всего, что только может передвигаться – автомобили, мотоциклы, велосипеды и даже тракторы. И хорошо, если пьяная поездка обошлась без происшествий. Нередко же все заканчивается серьезными ДТП, страдают в которых ни в чем не виновные люди.

Сложно представить, но эта груда металла когда-то была универсалом. 20 августа около 1 часа ночи пьяный водитель премиального Mercedes, устроив гонки на МКАД, на огромной скорости протаранил Opel, в салоне которого находились три человека. Только чудом никто не погиб.

А эта история с трагическим финалом. И снова на МКАД. И снова пьяный. Skoda, за рулем которой находился нетрезвый 52-летний минчанин, врезалась в прицеп, который отбросило на пешехода. Спустя несколько дней он скончался, не приходя в сознание.

Дмитрий Радион, начальник отдела Следственного управления УСК по Минску:

С начала года следственными подразделениями столицы возбуждено около 80 уголовных дел по статье 317-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь, что в сравнении с аналогичным периодом значительно превышает их количество. Так, в 2020 году за аналогичный период было возбуждено 60 уголовных дел.

И еще немного цифр от ГАИ. За 8 месяцев инспекторы задержали 12 350 нетрезвых водителей по всей стране. По их вине в ДТП погибли 43 человека, еще 195 получили различные травмы. И все это происходит после того, как ответственность за нахождение за рулем в нетрезвом виде серьезно изменилась. С 1 марта в Беларуси вступил в силу обновленный КоАП, а с 14 апреля – Уголовный кодекс.

Станислав Соловей, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:

В 2021 году было ужесточение ответственности для нетрезвых водителей, произошла градация физического состояния, то есть теперь если уровень алкоголя в крови у нетрезвого водителя составляет от 0,3 до 0,8 промилле, то ему грозит штраф в размере 100 базовых величин и лишение водительского удостоверения сроком на три года. Если уровень алкоголя в крови составляет более 0,8 промилле, то в этом случае ему грозит штраф в размере 200 базовых величин и лишение водительского удостоверения сроком на пять лет.

Кроме того, пьяного водителя, пойманного за рулем повторно в течение года, привлекут к уголовной ответственности. А автомобиль, на котором он ехал, будет конфискован даже в случае, если он принадлежит другому лицу. Наказание максимально жесткое. Как его избежать, предельно ясно. Казалось бы, все просто: выпил – забудь о руле. Но какие-то неведомые силы просто манят нетрезвых людей вставить ключ в замок зажигания.

Если нетрезвые водители – это воскресенье утром. Выпившие люди, причем довольно сильная степень у многих. Кто-то похмелился с утра. Можно просто ехать днем и увидеть: навстречу прямо лицо, которое будет ярко-красное не по погоде.

Где и когда чаще всего можно встретиться с пьяными водителями, опытные инспекторы знают наверняка. Как правило, это вечер пятницы и все выходные. Потому в этот период на дорогах страны всегда усиленный контроль. Под особым вниманием ГАИ – магазины, работающие допоздна, придорожные кафе, заправки возле деревень и места отдыха у водоемов. И если в первые три места едут за добавкой, то на пляжах пьют чуть ли не за рулем.

Если пройтись по пляжу, пиво у всех стоит. Просто многие думают, что 2-3 бутылки бесследно для их организма пройдут.

Как на самом деле чувствует себя пьяный человек, который сел за руль и собирается отправиться навстречу приключениям, вряд ли можно понять, если сам трезвый. Зато можно увидеть глазами нетрезвого. Специальные очки так и называются – «пьяные». Имитируют алкогольное опьянение, сравнимое с выпитой бутылкой водки. Надеваешь – и из абсолютно трезвого человека превращаешься… Впрочем, лучше один раз увидеть. Как видит за рулём водитель после бутылки водки? Провели эксперимент. Читайте здесь.

Станислав Соловей:

Те водители, которые садятся за руль в нетрезвом виде, не задумываются о последствиях, которые могут наступить, прежде всего это какие-либо серьезные ДТП, после чего можно лишиться свободы, кроме этого, лишаются водительского удостоверения. Поэтому водитель ни в коем случае не должен даже при каких-то сомнениях допустимого уровня алкоголя в крови садиться за руль. И об этом должны задуматься и все окружающие. Близким, если видят, что такое происходит, конечно же, нужно это предотвратить.

К слову, о допустимом уровне алкоголя в крови водителя. В Беларуси он составляет 0,3 промилле. Но это вовсе не значит, что после бутылки пива, например, можно смело садиться за руль. Как говорят врачи-наркологи, этот алкогольный лимит существует скорее для определения остаточного количества спиртного в организме. Впрочем, надеяться на допустимые промилле после бурно проведенной ночи – это игра в рулетку, где на кону не только деньги и права, но и, возможно, чья-то жизнь. «Алкоголики за рулём не ездят». Что неожиданного рассказал о нетрезвых водителях врач-нарколог? Читайте здесь.

Как показывает практика, ни серьезные штрафы, ни лишение прав, ни даже конфискация автомобиля не останавливают людей от пьяной езды. Реальное осознание произошедшего приходит позже, когда светлеет разум и трезвеет мозг. Правда, к этому моменту вчерашний прилежный гражданин становится уже обвиняемым по уголовному делу. И вместо очередного похода на работу на несколько лет может отправиться за решетку. Вот такой трезвый расчет.

Дмитрий Радион:

До последнего водители не совсем понимают ту меру ответственности, которая к ним будет применяться в силу своего физического состояния. Впоследствии, когда указанные граждане представляются в прокуратуру для применения меры пресечения, как правило, осознание уже приходит и понимание того, что они все-таки совершили преступление.