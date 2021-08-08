Карпенков обратился Лупоносову и Азарову: те, с кем вы находитесь, волки в овечьих шкурах, а вы – жертвы

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:

Они себя как самые изощренные иуды проявили. Они предали свою родину, они предали свою семью. Я думаю, что ни один отец и мать не счастливы от того, что они родили такого вот выродка, который предал всех, украл какие-то документы, уехал туда и пытается сейчас все оболгать.

Так они трусы. Мы знаем те ситуации, даже были такие моменты, что трое дерутся, а кто-то прячется и по телефону вызывает помощь, а не действует. Азаров трус, трус и предатель. Я скажу так, что его в коллективе просто ненавидели. У него все в этой жизни не так, все не так – что ни поручи, будет еще хуже.

Они кончат очень плохо. Вот я хочу, чтобы они услышали: вы кончите очень плохо, потому что вы ни на что не способны были здесь – вы не способны и там ни на какую работу. Вы ничего не сделаете, потому что вы трусы. Вы не сможете выполнить те задания, которые вам будут даны. Поняв, что от вас нет никакой пользы, вас найдут… найдут ваш труп. И, скажем так, рядом будет что-то лежать, что будут якобы увязывать это с белорусскими спецслужбами. И скажут, что это сделали белорусские спецслужбы, чтобы на ваших костях, на вас, на сакральной жертве попытаться еще что-либо замутить. Поэтому, сбежав туда, вы вынесли себе смертный приговор. Те, с кем вы находитесь, это волки в овечьих шкурах, а вы – жертвы. Но, к сожалению, у вас уже выхода никакого нет.