«Лён не косят, ведь важен каждый сантиметр». Как убирают один из национальных символов Беларуси

Новости Беларуси. Его цветы есть на паспорте каждого белоруса, из его семян делают целебное масло, из него производят даже порох и бумагу для купюр евро, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но главное – он веками одевал и согревал белорусов. Речь о настоящей визитной карточке Синеокой – о льне. От вышиванок до современной моды. Что делают изо льна и почему он актуален до сих пор? К этой одной из старейших сельскохозяйственных культур в Беларуси традиционно особое отношение: неслучайно цветки льна вплетены в национальный герб страны. В 70-х годах XX века белорусские аграрии сеяли лен на 250 тысячах гектаров. Постепенно объемы сокращались: в 2021-м под льняные поля в республике отвели без малого 42 тысячи гектаров. Правда, нужно сказать, что это глобальные тенденции: приблизительно в такой же пропорции за последние полвека сократились посевные площади под лен в целом на планете. На смену льну пришли хлопок и синтетические волокна. И все же Беларусь продолжает оставаться среди крупнейших производителей льна, серьезно уступая по объемам лишь Франции и Бельгии. В 2021 году запланировано произвести 18 тысяч тонн льноволокна. На этой неделе аграрии приступили к прессованию тресты: первые партии нового урожая поступят на льнозаводы со дня на день. Каким выдался 2021 год для производителей льна узнал Александр Добриян. У льняного поля особая песня. Ветер играет на миллионах коробочек, создавая неповторимую симфонию. Правда, в сезоне-2021 это уже заключительные аккорды. Вытеребить осталось считанные гектары.

Александр Добриян, корреспондент:

Теребление – слово, которое невольно режет слух, однако по факту это просто выдергивание растения из земли. Лен не косят, ведь важен каждый сантиметр стебля. От этого зависит, какой в конце концов будет длина волокна, а значит – то, сколько заработает предприятие на его продаже. На полях ОАО «Гомельлен» в 2021 году в основном треста класса единица.

– Вот он как отделяется.

– Это будущее волокно?

– Это будущее волокно. Летом 2021-го лен здесь тянули к небу, как говорится, за уши. Технология, подкормки – все с точностью до грамма и миллиметра. Отвоевывали у погоды каждый сантиметр волокна. О комфортных для льна +20° C не могли и мечтать. На долгие недели столбик термометра словно застыл на отметках далеко за 30. И ни намека на дождь.

Дмитрий Чубанов, директор ОАО «Гомельлен»:

Не могу сказать, что на отлично – на хорошо. Мы выдержали параметры льна. В этом году были погодные условия, конечно, жестокие, палило солнце. Урожай вроде бы складывался, но солнце. Мы все равно выстояли и выдержали эту планку. Я думаю, что если в прошлом году мы 11,8 центнера взяли с гектара, в этом году – 11,5. Мы должны выйти на этот параметр. Вода нужна льну не только на стадии роста. Важную роль в производстве льноволокна играют невидимые глазу микроорганизмы. При благоприятных условиях с умеренными дождями и обильными росами бактерии за пару недель помогают волокнам высвободиться от костры и приобрести благородный стальной цвет.

Дмитрий Чубанов:

Еще вылежка не произошла. Почему? Потому что погодные условия не дали, дождей не было. Почти 20 дней дождей не было. Как мы серебрение начали, дождей не было, поэтому такой цвет, а должен быть темно-серый. Микроорганизмы не работали. Видите, цвет рыжий, который не идёт на Оршанский льнокомбинат.

– Такое не продадите?

– Не продадим. Вот прошли дожди, ждем вылежки и сразу приступим к уборке.

Дольше обычного вылежка затянулась и на полях Кормянского района, но первые партии тресты уже готовы. Над этим полем дождей было немного больше, чем на соседних, и этого хватило невидимым труженикам, для того чтобы разрушить пектины, связывающие волокна с кострой.

Виктор Ковалев, директор КУП «Кормален»:

Посмотрите, какой цвет. Как хорошо отделяется волокно. Крепость хорошая. Крепкое, длинное волокно получится.

– Это хороший результат по качеству?

– Это хороший результат по качеству.

– Довольны?

– Доволен. На наших полях вырос неплохой лен. Сегодня есть площади, готовые к уборке. И с этого дня мы уже приступили к уборке: прессованию, отвозу на завод, переработке и получению короткого и длинного волокна.



О том, что лен – культура капризная, лишний раз говорить не нужно. Однако потепление климата делает ее возделывание этой культуры на юго-востоке страны и вовсе занятием особым. Каждый сезон аграрии бросают вызов природе.