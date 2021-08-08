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«Лён не косят, ведь важен каждый сантиметр». Как убирают один из национальных символов Беларуси

08 августа 2021 16:34
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Новости Беларуси. Его цветы есть на паспорте каждого белоруса, из его семян делают целебное масло, из него производят даже порох и бумагу для купюр евро, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но главное – он веками одевал и согревал белорусов. Речь о настоящей визитной карточке Синеокой – о льне.

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К этой одной из старейших сельскохозяйственных культур в Беларуси традиционно особое отношение: неслучайно цветки льна вплетены в национальный герб страны. В 70-х годах XX века белорусские аграрии сеяли лен на 250 тысячах гектаров. Постепенно объемы сокращались: в 2021-м под льняные поля в республике отвели без малого 42 тысячи гектаров. Правда, нужно сказать, что это глобальные тенденции: приблизительно в такой же пропорции за последние полвека сократились посевные площади под лен в целом на планете. На смену льну пришли хлопок и синтетические волокна.

И все же Беларусь продолжает оставаться среди крупнейших производителей льна, серьезно уступая по объемам лишь Франции и Бельгии. В 2021 году запланировано произвести 18 тысяч тонн льноволокна. На этой неделе аграрии приступили к прессованию тресты: первые партии нового урожая поступят на льнозаводы со дня на день.

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У льняного поля особая песня. Ветер играет на миллионах коробочек, создавая неповторимую симфонию. Правда, в сезоне-2021 это уже заключительные аккорды. Вытеребить осталось считанные гектары.

«Лён не косят, ведь важен каждый сантиметр». Как убирают один из национальных символов Беларуси-1

Александр Добриян, корреспондент:
Теребление – слово, которое невольно режет слух, однако по факту это просто выдергивание растения из земли. Лен не косят, ведь важен каждый сантиметр стебля. От этого зависит, какой в конце концов будет длина волокна, а значит – то, сколько заработает предприятие на его продаже.

На полях ОАО «Гомельлен» в 2021 году в основном треста класса единица.

«Лён не косят, ведь важен каждый сантиметр». Как убирают один из национальных символов Беларуси-4

– Вот он как отделяется.
– Это будущее волокно?
– Это будущее волокно.

Летом 2021-го лен здесь тянули к небу, как говорится, за уши. Технология, подкормки – все с точностью до грамма и миллиметра. Отвоевывали у погоды каждый сантиметр волокна. О комфортных для льна +20° C не могли и мечтать. На долгие недели столбик термометра словно застыл на отметках далеко за 30. И ни намека на дождь.

«Лён не косят, ведь важен каждый сантиметр». Как убирают один из национальных символов Беларуси-7

Дмитрий Чубанов, директор ОАО «Гомельлен»:
Не могу сказать, что на отлично на хорошо. Мы выдержали параметры льна. В этом году были погодные условия, конечно, жестокие, палило солнце. Урожай вроде бы складывался, но солнце. Мы все равно выстояли и выдержали эту планку. Я думаю, что если в прошлом году мы 11,8 центнера  взяли с гектара, в этом году – 11,5. Мы должны выйти на этот параметр.

Вода нужна льну не только на стадии роста. Важную роль в производстве льноволокна играют невидимые глазу микроорганизмы. При благоприятных условиях с умеренными дождями и обильными росами бактерии за пару недель помогают волокнам высвободиться от костры и приобрести благородный стальной цвет.

«Лён не косят, ведь важен каждый сантиметр». Как убирают один из национальных символов Беларуси-10

Дмитрий Чубанов:
Еще вылежка не произошла. Почему? Потому что погодные условия не дали, дождей не было. Почти 20 дней дождей не было. Как мы серебрение начали, дождей не было, поэтому такой цвет, а должен быть темно-серый. Микроорганизмы не работали. Видите, цвет рыжий, который не идёт на Оршанский льнокомбинат.
Такое не продадите?
Не продадим. Вот прошли дожди, ждем вылежки и сразу приступим к уборке.

«Лён не косят, ведь важен каждый сантиметр». Как убирают один из национальных символов Беларуси-13

Дольше обычного вылежка затянулась и на полях Кормянского района, но первые партии тресты уже готовы. Над этим полем дождей было немного больше, чем на соседних, и этого хватило невидимым труженикам, для того чтобы разрушить пектины, связывающие волокна с кострой.

«Лён не косят, ведь важен каждый сантиметр». Как убирают один из национальных символов Беларуси-16

«Лён не косят, ведь важен каждый сантиметр». Как убирают один из национальных символов Беларуси-18

Виктор Ковалев, директор КУП «Кормален»:
Посмотрите, какой цвет. Как хорошо отделяется волокно. Крепость хорошая. Крепкое, длинное волокно получится.
Это хороший результат по качеству?
Это хороший результат по качеству.
– Довольны?
– Доволен. На наших полях вырос неплохой лен. Сегодня есть площади, готовые к уборке. И с этого дня мы уже приступили к уборке: прессованию, отвозу на завод, переработке и получению короткого и длинного волокна.

О том, что лен – культура капризная, лишний раз говорить не нужно. Однако потепление климата делает ее возделывание этой культуры на юго-востоке страны и вовсе занятием особым. Каждый сезон аграрии бросают вызов природе.

«Лён не косят, ведь важен каждый сантиметр». Как убирают один из национальных символов Беларуси-21

Елена Филипович, заместитель начальника управления комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома:
Перспективы, конечно, есть. Лен – это та культура, которая любит более мягкий климат. Если бы это была температура около 20°C с небольшими дождиками. Но у нас погода не балует. Сейчас засухи у нас каждый год, тем не менее область старается, и видны результаты. В этом году лен неплохой. На многих полях номер у него не менее единицы. По прогнозам можно сказать, что результат неплохой, не хуже прошлого года. В этом году ожидается у нас объем заготовки льнотресты на уровне прошлого, где-то 13-15 тысяч тонн.

# Уборочная кампания # общество # Александр Добриян # Андрей Турук # Виктор Ковалев # Дмитрий Чубанов # Татьяна Суглоб # Ольга Очеретная # Фотофакт

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