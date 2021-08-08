Дзиодзина: неужели в мире есть хоть что-нибудь, ради чего можно помочь недругам взять за горло свою страну?

А дальше наступило время поучительных историй. Сегодня тебе благодарны за значительный вклад в развитие и стабильность в стране, а завтра что-то идет не так и почти согласно новозаветному сюжету, когда люди отрекаются трижды от своего друга и брата даже скорее, чем петух успеет пропеть о наступлении нового дня. Дьяволу служить или пророку – каждый выбирает для себя.

Алена Дзиодзина: Минувший год проверял на прочность нашего Президента, а за компанию и всех тех, кто называл себя его сторонниками. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, и нет ничего страшного в том, что существуют разные точки зрения. Кто не поддерживает, тот может отойти, напоминал перед выборами глава государства. Остаться или все же уйти? В оппозицию, в никуда, в сферу близкую или далекую от политики – куда угодно, но открыто, через парадную дверь, не причиняя вреда людям и своему государству. У всех было время подумать.

Алена Дзиодзина:

Имея от государства поддержку своих умений и талантов, как оказалось, некоторые продолжали жить с камнем за пазухой. Испытание благом не все способны пройти. «Не голодные», – спустя год скажет о таких Президент. Ведь когда человек претерпел хоть немного лишений, он скорее оценит то, что у него есть, как и то, когда ему что-то дают. Не зная острой нужды, люди часто перестают быть благодарными, разучившись. Именно так и происходит с теми, кто примыкает к другим ради славы и плюшек. Но если бы понимание чести и переживание трепета к своей родной земле в них изначально не оставались размыты, если бы любовь к родине одухотворяла их, они бы никогда не оказались на другой стороне.

В поисках лучшей жизни нередко нашедшие разве что тягостную пустоту, когда прежнего уже нет, но человеку так и не удается обрести свою какую-то новую другую жизнь. Меру окончательной расплаты каждый выбрал по себе – есть у Левитанского и об этом строки.

Однако ни для Президента, ни для страны предатели в итоге не стали проблемой. Они скорее остались вопросом: что лично с ними оказалось не так, раз люди так и не увидели причин поддержать в трудный момент свою страну и тех, кто столько лет создавал им все условия для комфортной жизни? И неужели в мире есть хоть что-нибудь, ради чего можно помочь недругам взять за горло свою страну?