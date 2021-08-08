От вышиванок до современной моды. Что делают изо льна и почему он актуален до сих пор?

Новости Беларуси. Его цветы есть на паспорте каждого белоруса, из его семян делают целебное масло, из него производят даже порох и бумагу для купюр евро, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но главное – он веками одевал и согревал белорусов. Речь о настоящей визитной карточке Синеокой – о льне.

Сегодня лен обеспечивает благосостояние жителей многих районов страны. В той же Корме северный шелк считают своим главным брендом. Повезло с почвами: каждый второй гектар в районе подходит для выращивания льна, что дает работу и аграриям и переработчикам.

Андрей Турук, председатель Кормянского райисполкома:

Для Кормянского района это не просто бренд, это работа для людей, это для многих-многих сотен семей хороший доход. В этом году мы очень серьезно вложились в производство льна. И по микроэлементам и по аминокислотам, по регуляторам роста потратили хорошие деньги. Но, я думаю, что эти затраты в технологии выращивания льна окупятся даже не в разы, а в десятки раз деньгами. И самое главное – достатком для наших жителей.

Подчеркивая свое особое отношение ко льну в Корме ежегодно проводят фестиваль «Льняная карусель». Отдать дань уважения одному из главных символов страны сюда приезжают мастера из разных уголков Синеокой.

Татьяна Суглоб, мастер:

Вы сами посудите: идете вы по выставке, сразу, правда, в глаза бросаются наши рушники? Где бы мы не были. Всегда привлекает внимание, люди подходят. Кто-то интересуется – просто красиво, а кто-то покупает. На подарок. Дети, когда едут за границу, это вообще шикарный подарок. Ручная работа. Во-первых, красочно, красиво, ярко.

От традиционных рушников и вышиванок до современной моды. Лен актуален всегда и везде. Материал, который не оставляет равнодушным. Ольга Очеретная буквально влюблена в легкость натуральных волокон и вкладывает эти чувства в свои пончо, шали и кофточки.



