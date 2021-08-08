От вышиванок до современной моды. Что делают изо льна и почему он актуален до сих пор?
Новости Беларуси. Его цветы есть на паспорте каждого белоруса, из его семян делают целебное масло, из него производят даже порох и бумагу для купюр евро, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но главное – он веками одевал и согревал белорусов. Речь о настоящей визитной карточке Синеокой – о льне.
Сегодня лен обеспечивает благосостояние жителей многих районов страны. В той же Корме северный шелк считают своим главным брендом. Повезло с почвами: каждый второй гектар в районе подходит для выращивания льна, что дает работу и аграриям и переработчикам.
Андрей Турук, председатель Кормянского райисполкома:
Для Кормянского района это не просто бренд, это работа для людей, это для многих-многих сотен семей хороший доход. В этом году мы очень серьезно вложились в производство льна. И по микроэлементам и по аминокислотам, по регуляторам роста потратили хорошие деньги. Но, я думаю, что эти затраты в технологии выращивания льна окупятся даже не в разы, а в десятки раз деньгами. И самое главное – достатком для наших жителей.
Подчеркивая свое особое отношение ко льну в Корме ежегодно проводят фестиваль «Льняная карусель». Отдать дань уважения одному из главных символов страны сюда приезжают мастера из разных уголков Синеокой.
Татьяна Суглоб, мастер:
Вы сами посудите: идете вы по выставке, сразу, правда, в глаза бросаются наши рушники? Где бы мы не были. Всегда привлекает внимание, люди подходят. Кто-то интересуется – просто красиво, а кто-то покупает. На подарок. Дети, когда едут за границу, это вообще шикарный подарок. Ручная работа. Во-первых, красочно, красиво, ярко.
От традиционных рушников и вышиванок до современной моды. Лен актуален всегда и везде. Материал, который не оставляет равнодушным. Ольга Очеретная буквально влюблена в легкость натуральных волокон и вкладывает эти чувства в свои пончо, шали и кофточки.
Ольга Очеретная, мастер:
Лето этого года показало, как может быть жарко, а выглядеть хочется хорошо. И вот лен позволяет вам выглядеть шикарно и при этом на себе не чувствовать одежды. Лен – это экологично, это дышит, это эстетично. И, вообще, это наш родной материал – символ нашей родной страны.
Волокно из льна нового урожая на заводах начнут получать в ближайшие недели. Однако подводить окончательные результаты года рано. Для аграриев позади лишь половина пути. Треста все еще на поле. И тот самый дождь, которого так не хватало несколько недель назад, сейчас может все испортить.