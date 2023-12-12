«Неделя пролетела как один день!» Почему иностранцам нравятся белорусские санатории?

Санатории – одна из визитных карточек Беларуси. Только в Минской области расположено 39 таких учреждений. На оздоровление сюда приезжают не только белорусы, но и граждане других стран, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Например, в здравнице под Любанью за последний месяц приняли около 70 иностранцев. Чем привлекает здоровый отдых в Синеокой, узнала Ангелина Шигалева.

Около 600 отдыхающих за месяц. Примерно такие цифры озвучивают в санатории в осенне-зимний период. В преддверии Нового года количество броней растет – ожидают примерно на 100 отдыхающих больше. Постоянные клиенты здесь не только из Беларуси. Сегодня в здравнице отдыхают порядка 30 зарубежных гостей.

Наталья Гайдук:

Я вообще никогда не была ни в каком санатории. Мне здесь нравится. Нравится, какие у меня в основном водные процедуры и грязелечение, это очень полезно. Неделя пролетела как один день.

Санаторий под Любанью – один из немногих, где лечат пациентов с заболеваниями мочеполовой системы. Здесь оборудован кабинет мужского здоровья, где оказывают комплекс процедур. В ближайшее время планируют внедрить схожую программу для женщин.