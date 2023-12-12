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«Неделя пролетела как один день!» Почему иностранцам нравятся белорусские санатории?

12 декабря 2023 18:56
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Санатории – одна из визитных карточек Беларуси. Только в Минской области расположено 39 таких учреждений. На оздоровление сюда приезжают не только белорусы, но и граждане других стран, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Например, в здравнице под Любанью за последний месяц приняли около 70 иностранцев.

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«Неделя пролетела как один день!» Почему иностранцам нравятся белорусские санатории?-1

Около 600 отдыхающих за месяц. Примерно такие цифры озвучивают в санатории в осенне-зимний период. В преддверии Нового года количество броней растет – ожидают примерно на 100 отдыхающих больше. Постоянные клиенты здесь не только из Беларуси. Сегодня в здравнице отдыхают порядка 30 зарубежных гостей.

«Неделя пролетела как один день!» Почему иностранцам нравятся белорусские санатории?-4

Наталья Гайдук:
Я вообще никогда не была ни в каком санатории. Мне здесь нравится. Нравится, какие у меня в основном водные процедуры и грязелечение, это очень полезно. Неделя пролетела как один день.

«Неделя пролетела как один день!» Почему иностранцам нравятся белорусские санатории?-7

Санаторий под Любанью – один из немногих, где лечат пациентов с заболеваниями мочеполовой системы. Здесь оборудован кабинет мужского здоровья, где оказывают комплекс процедур. В ближайшее время планируют внедрить схожую программу для женщин.

«Неделя пролетела как один день!» Почему иностранцам нравятся белорусские санатории?-10

Игорь Артемьев, заместитель директора по медицинской работе и питанию санатория:
Важность в том, что у нас не приезжают люди надолго. Длительность пребывания – 12-14 дней. И нам надо в эти дни уложиться: установить диагноз, определить какую-то тактику, как с этим человеком быть. Потому что помимо одного заболевания, всегда есть и сопутствующие патологии, у которых могут быть противопоказания для назначения этих процедур. И уже под вот этот профиль пациента подобрать комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий.

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# Санатории # общество

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