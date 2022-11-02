Белорусы могут бесплатно пройти переподготовку и получить новую профессию

Новости Беларуси. Белорусы могут получить возможность бесплатно пройти переподготовку и получить новую профессию по востребованным на рынке труда рабочим специальностям. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусы могут получить возможность бесплатно пройти переподготовку и получить новую профессию по востребованным на рынке труда рабочим специальностям. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое предложение озвучили в Министерстве образования. Сейчас здесь совместно с Минтруда прорабатывают этот вопрос. А требуются сегодня на предприятиях слесари, токари, фрезеровщики, электрогазосварщики. Немало вакансий в сфере легкой промышленности, строительстве. В разработку стратегии по созданию улучшенных условий труда активно включаются и профсоюзы. Решать вопрос нехватки рабочих кадров в стране собираются за счет совершенствования системы заказа и закрепления молодых кадров, увеличения зарплаты, обеспечения жильем.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Сегодня кадры, трудовые ресурсы для любого предприятия, организации – это стратегическое направление, вопрос, поскольку сегодня должен быть приток молодых кадров. Есть, естественно, те люди, которые уходят на пенсию. Для того чтобы предприятие работало эффективно, устойчиво, должны быть высококвалифицированные кадры.
Сейчас в стране особое внимание созданию современных условий труда, в частности роботизации и автоматизации производств. Под работу с новым оборудованием готовят и соответствующие кадры. Например, в Минском колледже современных технологий в машиностроении и автосервисе.
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