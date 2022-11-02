Белорусы могут бесплатно пройти переподготовку и получить новую профессию

Новости Беларуси. Белорусы могут получить возможность бесплатно пройти переподготовку и получить новую профессию по востребованным на рынке труда рабочим специальностям. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое предложение озвучили в Министерстве образования. Сейчас здесь совместно с Минтруда прорабатывают этот вопрос. А требуются сегодня на предприятиях слесари, токари, фрезеровщики, электрогазосварщики. Немало вакансий в сфере легкой промышленности, строительстве. В разработку стратегии по созданию улучшенных условий труда активно включаются и профсоюзы. Решать вопрос нехватки рабочих кадров в стране собираются за счет совершенствования системы заказа и закрепления молодых кадров, увеличения зарплаты, обеспечения жильем.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Сегодня кадры, трудовые ресурсы для любого предприятия, организации – это стратегическое направление, вопрос, поскольку сегодня должен быть приток молодых кадров. Есть, естественно, те люди, которые уходят на пенсию. Для того чтобы предприятие работало эффективно, устойчиво, должны быть высококвалифицированные кадры.