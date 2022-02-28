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Белорусы приняли новую Конституцию. Напоминаем, что изменится в Основном законе

28 февраля 2022 07:27
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Новости Беларуси. Белорусы выбрали будущее своей страны и приняли новую Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основной закон внесет изменения во многие сферы – от социальных вопросов до глобальных принципов.

Белорусы приняли новую Конституцию. Напоминаем, что изменится в Основном законе-1

Поправки в Конституцию предусматривают новые требования для кандидата на пост президента. Им может стать белорус от 40 лет и старше, постоянно проживающий в стране не меньше 20 лет и не имеющий иностранного гражданства. При этом один и тот же человек не сможет занимать эту должность больше двух сроков.

Белорусы приняли новую Конституцию. Напоминаем, что изменится в Основном законе-4

Новая глава в Конституции отведена Всебелорусскому народному собранию. Теперь это высший представительный орган народовластия. Делегатами ВНС станут до 1 200 человек, в их числе президент и экс-президент, представители всех ветвей власти, местных Советов депутатов и гражданского общества. Работать они будут пять лет без отрыва от трудовой деятельности или службы и собираться на заседания не реже раза в год.

Белорусы приняли новую Конституцию. Напоминаем, что изменится в Основном законе-7

Новая Конституция также закрепляет, что брак – это союз женщины и мужчины, каждый белорус несет ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья, а личные данные наших граждан государство берет под защиту от посягательств.

Белорусы приняли новую Конституцию. Напоминаем, что изменится в Основном законе-10

Кроме того, в Основном законе теперь прописано наше право на историческую справедливость и защиту правды о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Всего в документе изменены 82 статьи, две исключены, текст дополнен одной новой главой и 11-ю статьями.

# Конституция # общество # Фотофакт

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