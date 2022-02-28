Правоохранители возбудили ряд уголовных дел в отношении тех, кто 27 февраля вышел на улицу с протестами

Новости Беларуси. Те, кто пытается раскачивать ситуацию в Беларуси, речь о кураторах из ЕС, накануне вывели людей в центр Минска. Были замечены небольшие группы невероятных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Шерснева, СТВ:

Тех, кто с печальными лицами весь день наблюдал за событиями, которые развивались не в заданном их мечтами ключе. Правда, к вечеру они созрели и с лозунгами отправились бродить по столице. Нужно отдать должное, их лозунги и агрессия были направлены не против референдума, и даже в сторону перамен – они поддерживали братский украинский народ, привлекая излишнее к себе внимание.