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Правоохранители возбудили ряд уголовных дел в отношении тех, кто 27 февраля вышел на улицу с протестами

28 февраля 2022 07:10
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Новости Беларуси. Те, кто пытается раскачивать ситуацию в Беларуси, речь о кураторах из ЕС, накануне вывели людей в центр Минска. Были замечены небольшие группы невероятных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители возбудили ряд уголовных дел в отношении тех, кто 27 февраля вышел на улицу с протестами-1

Ольга Шерснева, СТВ:
Тех, кто с печальными лицами весь день наблюдал за событиями, которые развивались не в заданном их мечтами ключе. Правда, к вечеру они созрели и с лозунгами отправились бродить по столице. Нужно отдать должное, их лозунги и агрессия были направлены не против референдума, и даже в сторону перамен – они поддерживали братский украинский народ, привлекая излишнее к себе внимание.

Правоохранители возбудили ряд уголовных дел в отношении тех, кто 27 февраля вышел на улицу с протестами-4

Такое поведение не осталось не замеченным. Правоохранители уже возбудили ряд уголовных дел, в том числе в отношении тех, кто в Telegram-каналах призывал выйти на улицу, обращаясь, в основном, к горячей молодежи.

# Акции протеста # общество # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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