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Карпенко на открытии центра «Индустрия 4.0» в Минске: Готовить кадры нужно в условиях, приближенных к реальным

09 декабря 2019 13:08
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Новости Беларуси. Образование в тренде производственных инноваций. Учебный центр технологий «Индустрия 4.0» открыли в Минске на базе Колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Прошёл сертификацию по международным стандартам». Ректор РИПО об учебном центре технологий «Индустрия 4.0»

Карпенко на открытии центра «Индустрия 4.0» в Минске: Готовить кадры нужно в условиях, приближенных к реальным-1

Это первый подобный класс на территории СНГ. Обучаться здесь будут студенты, а повышать квалификацию – специалисты предприятий. Оснащен комплекс самым передовым оборудованием. Здесь промышленные роботы, станки, которые сегодня используют мировые производители. Все операции полностью автоматизированы. Человеку останется лишь дистанционно управлять ими, возможно, даже с мобильного приложения.

Это совместный проект Министерства образования Беларуси и Европейского союза. Его цель – налаживание четкой связи между подготовкой специалистов и запросами рынка труда.

Карпенко на открытии центра «Индустрия 4.0» в Минске: Готовить кадры нужно в условиях, приближенных к реальным-4

Карпенко на открытии центра «Индустрия 4.0» в Минске: Готовить кадры нужно в условиях, приближенных к реальным-6

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Эта та реальная связь с производством, о которой мы все часто говорим: готовить кадры необходимо в приближенных условиях реального сектора экономики, реального производства. И вот здесь, в этом центре, мы будем такую подготовку вести.

Этот центр открываем при поддержке Европейского союза, он финансировал это направление. Надо сказать, что мы тоже скорректировали свою программу образования «Молодежная политика» и тоже выделяем средства на оснащение ресурсных центров.

Карпенко на открытии центра «Индустрия 4.0» в Минске: Готовить кадры нужно в условиях, приближенных к реальным-9

Карпенко на открытии центра «Индустрия 4.0» в Минске: Готовить кадры нужно в условиях, приближенных к реальным-11

Карпенко на открытии центра «Индустрия 4.0» в Минске: Готовить кадры нужно в условиях, приближенных к реальным-13

Карпенко на открытии центра «Индустрия 4.0» в Минске: Готовить кадры нужно в условиях, приближенных к реальным-15

# Образование в Беларуси # общество # Игорь Карпенко # Фотофакт

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