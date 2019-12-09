Карпенко на открытии центра «Индустрия 4.0» в Минске: Готовить кадры нужно в условиях, приближенных к реальным

Новости Беларуси. Образование в тренде производственных инноваций. Учебный центр технологий «Индустрия 4.0» открыли в Минске на базе Колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это первый подобный класс на территории СНГ. Обучаться здесь будут студенты, а повышать квалификацию – специалисты предприятий. Оснащен комплекс самым передовым оборудованием. Здесь промышленные роботы, станки, которые сегодня используют мировые производители. Все операции полностью автоматизированы. Человеку останется лишь дистанционно управлять ими, возможно, даже с мобильного приложения.

Это совместный проект Министерства образования Беларуси и Европейского союза. Его цель – налаживание четкой связи между подготовкой специалистов и запросами рынка труда.