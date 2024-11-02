Популяризация белорусского дрифта – форсаж по-белорусски встретил Минск

Звезды мирового дрифта теперь в Минске. До столицы форсаж по-белорусски встречали Несвиж, Коссово, Брест, Гомель и Могилев. Для съемок – знаковые места: исторические комплексы, развязки в городах, современные здания. Сегодня локациями для крутых виражей стала привокзальная площадь со знаменитыми и узнаваемыми «Воротами столицы» и не только, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они не стали тянуть резину, а решили «жечь»! И уже с успехом показали, на что способны в шести городах. Последним, но не по значимости стал Минск. Цель благая – популяризовать белорусский дрифт. Для этого в ярком проморолике снимаются не только наши пилоты, но и спортсмены из Японии, Австралии, Нидерландов, Таиланда и Бразилии.

Параллельно с презентационным роликом снимают реалити-шоу о белорусских дрифтерах. Уже есть материал для 4-х серий. Что получилось – скоро можно будет увидеть на медийных платформах СНГ. Кроме того, ведется масштабная работа международной IТ-компании.

Дмитрий Саксонов, исполнительный директор международной IТ-компании:

Это поможет нам обучить так называемую нейронную сеть, которая позволит нам управлять автомобилем без участия пилота.

Ролик о дрифте с участием звезд мирового автоспорта снимают в Беларуси – подробности здесь.

Подобная система уже внедрена в бразильский футбол. Кроме больших производственных интересов, у гостей есть цель увидеть всю Беларусь и проникнуться ее национальным колоритом.