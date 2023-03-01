Карма или стечение обстоятельств? Вот чем поплатился начальник, который регулярно не доплачивал премии
Наверное, каждый слышал поговорку: что посеешь, то и пожнешь. Она отлично отражает суть закона Вселенной, когда мир возвращает нам то, что мы ему отдаем. О том, существуют ли карма, возмездие и расплата за грехи, что такое закон бумеранга и как он работает, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Из-за моей неудачно шутки не доплатил премии
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я знаю, что ваш руководитель недоплачивал вам премию, за что поплатился здоровьем. Расскажите, пожалуйста, почему вы провели такую параллель?
Ольга Блоцкая, верит в закон бумеранга:
У меня был такой интересный случай. У меня просто такое черное чувство юмора. Язык – мой враг, я иногда шучу, и неважно, то есть с сотрудниками и к директору, руководству отношусь тоже, считаю, все равны. Мои неудачные шуточки привели к тому, что директор просто уменьшил мне премии, то есть недоплатил.
Наталья Надольская:
Один раз?
Ольга Блоцкая:
Это было закономерно уже, я расскажу все по порядку.
Наталья Надольская:
Может, вы плохо работали, и он вам просто не платил премию, Ольга?
Ольга Блоцкая:
Я очень золотой сотрудник. Если бы это касалось работы, я считаю, что тут бумеранга нет – накосячила, плати за это по карме и финансово или как-то там. Тут получается, что из-за моей какой-то неудачно шутки, он мне недоплатил премии. Я очень сильно расстроилась, потому что для кого-то это какие-то копейки. Для меня, когда растишь ребенка одна, я не пошла в кино с ребенком, я не купила кусочек мяса хороший, шоколадку. Я очень сильно расстроилась, плакала: «Боже, почему такая несправедливость? Как человек может так поступать?» Самое интересное – буквально в течение трех-пяти дней он неправильно где-то припарковал машину под зданием. Это была зима, и ему на эту машину свалилась сосулька, глыба какая-то. То есть он попал на ремонт машины, и это уже были совершенно другие деньги.
Пытаемся находить взаимосвязь между совершенно несвязанными вещами
Денис Северов, магистр психологии:
Есть такой термин в психологии, называется апофения – это когда мы пытаемся находить взаимосвязь между совершенно никак несвязанными вещами. Тем самым давая себе иллюзию того, что это произошло именно потому что было что-то такое.
Ольга Блоцкая:
Я так думаю: «Возмездие, карма или еще что-то».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Порадовались, Ольга? Скажите честно.
Ольга Блоцкая:
Честно, позлорадствовала.
Наталья Надольская:
Ты прямо родную душу услышала и увидела. Порадовались?
Ольга Блоцкая:
Я человек добрый, позлорадствовала. Следующий случай тоже произошел через какое-то время с этим же самым руководителем. Тоже не по работе касалось как раз таки, личное, скажем так, мой язык довел. Он пошутил. Я пришла в юбке, он сказал: «Наша Ольга пришла в шторах». Я говорю: «Как платите, так я и одеваюсь». По итогу мне тоже недоплатили маленький кусочек премии.
Все возвращается: добро – добром, а зло – злом
Наталья Надольская:
Вас не уволили с этой работы?
Ольга Блоцкая:
Нет, не уволили.
Наталья Надольская:
Мне кажется, помимо вашего черного юмора и того, что вы золотой сотрудник, у вас высокая самооценка и самомнение. Потому что, может, человеку просто не повезло, у него глыба упала на автомобиль. Вы сразу: «Это из-за меня. Это потому что я».
Алеся Лакина:
«Не надо меня обижать».
Ольга Блоцкая:
Нет, я еще тогда не подумала. Это я уже провела параллель потом, когда цепочка событий случилась. Недоплатил, кто-то у него во дворе поцарапал машину, то ли машина рядом проехала, но тоже он попадает на ремонт машины. Когда в третий раз случилось то же самое, все сидят, ждут и думают: «Будет или нет? Произойдет что-нибудь или нет?»
Алеся Лакина:
То есть вы пришли на работу, всем рассказали: «Вы слышали про карму, бумеранг у нашего начальника?» Все уже ждали на третий раз?
Ольга Блоцкая:
Да, как раз я говорила: «Нельзя с людьми так поступать». То есть все возвращается: добро – добром, зло – злом. Все сидят, ждут, говорят: «Что, интересно, в этот раз?» Приходит, говорит: «У меня сломалась стиральная машина». Как бы мне уже один сотрудник говорит: «Оля, никому не рассказывай, потому что это как-то так звучит. Зачем тебе эти проблемы?»
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