Карма или стечение обстоятельств? Вот чем поплатился начальник, который регулярно не доплачивал премии

Наверное, каждый слышал поговорку: что посеешь, то и пожнешь. Она отлично отражает суть закона Вселенной, когда мир возвращает нам то, что мы ему отдаем. О том, существуют ли карма, возмездие и расплата за грехи, что такое закон бумеранга и как он работает, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Из-за моей неудачно шутки не доплатил премии Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что ваш руководитель недоплачивал вам премию, за что поплатился здоровьем. Расскажите, пожалуйста, почему вы провели такую параллель?

Ольга Блоцкая, верит в закон бумеранга:

У меня был такой интересный случай. У меня просто такое черное чувство юмора. Язык – мой враг, я иногда шучу, и неважно, то есть с сотрудниками и к директору, руководству отношусь тоже, считаю, все равны. Мои неудачные шуточки привели к тому, что директор просто уменьшил мне премии, то есть недоплатил. Наталья Надольская:

Один раз? Ольга Блоцкая:

Это было закономерно уже, я расскажу все по порядку. Наталья Надольская:

Может, вы плохо работали, и он вам просто не платил премию, Ольга? Ольга Блоцкая:

Я очень золотой сотрудник. Если бы это касалось работы, я считаю, что тут бумеранга нет – накосячила, плати за это по карме и финансово или как-то там. Тут получается, что из-за моей какой-то неудачно шутки, он мне недоплатил премии. Я очень сильно расстроилась, потому что для кого-то это какие-то копейки. Для меня, когда растишь ребенка одна, я не пошла в кино с ребенком, я не купила кусочек мяса хороший, шоколадку. Я очень сильно расстроилась, плакала: «Боже, почему такая несправедливость? Как человек может так поступать?» Самое интересное – буквально в течение трех-пяти дней он неправильно где-то припарковал машину под зданием. Это была зима, и ему на эту машину свалилась сосулька, глыба какая-то. То есть он попал на ремонт машины, и это уже были совершенно другие деньги. Пытаемся находить взаимосвязь между совершенно несвязанными вещами

Денис Северов, магистр психологии:

Есть такой термин в психологии, называется апофения – это когда мы пытаемся находить взаимосвязь между совершенно никак несвязанными вещами. Тем самым давая себе иллюзию того, что это произошло именно потому что было что-то такое. Ольга Блоцкая:

Я так думаю: «Возмездие, карма или еще что-то». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Порадовались, Ольга? Скажите честно. Ольга Блоцкая:

Честно, позлорадствовала. Наталья Надольская:

Ты прямо родную душу услышала и увидела. Порадовались? Ольга Блоцкая:

Я человек добрый, позлорадствовала. Следующий случай тоже произошел через какое-то время с этим же самым руководителем. Тоже не по работе касалось как раз таки, личное, скажем так, мой язык довел. Он пошутил. Я пришла в юбке, он сказал: «Наша Ольга пришла в шторах». Я говорю: «Как платите, так я и одеваюсь». По итогу мне тоже недоплатили маленький кусочек премии. Все возвращается: добро – добром, а зло – злом