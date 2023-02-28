«Негатива с моей стороны не было». Вот что случилось с белоруской, обидевшей беременную Алесю Лакину
Наверное, каждый слышал поговорку: что посеешь, то и пожнешь. Она отлично отражает суть закона Вселенной, когда мир возвращает нам то, что мы ему отдаем. О том, существуют ли карма, возмездие и расплата за грехи, что такое закон бумеранга и как он работает, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я вспомнила даже случай из своей жизни. Я лично в карму верю. Когда я была на восьмом месяце беременности уже вторым ребенком, была одна женщина, которая пожелала мне растить моих детей одной. Сказала женщина: «Рожай для себя, пусть она растит своих детей сама». На тот момент эта женщина была новоиспеченной мамочкой. В итоге, когда я родила ребенка, два месяца прошло. Я узнаю, что эта женщина осталась одна со своим ребенком на несколько лет. Можно ли это назвать кармой? Причем никакого негатива с моей стороны. Да, мне было больно, где-то неприятно, но негатива с моей стороны не было.
Ольга Романовская, парапсихолог:
Не всегда это можно назвать кармой, потому что человек, может, просто получил то, что заслужил.
Алеся Лакина:
То есть она сама, получается, какой-то посыл своей мыслью притянула к себе?
Ольга Романовская:
Да, она своей мыслью притянула и реализовала это.
Алеся Лакина:
Запустила программу?
Ольга Романовская:
Потому что мы можем говорить все что угодно, направо и налево раздавать эти негативы, проклятья. Сколько сыпется на базарах, рынках, в транспорте.
Алеся Лакина:
Я слышала, что беременных обижать нельзя. Все всегда боялись обидеть беременных.
Ольга Романовская:
Беременная женщина во всех религиях считалась чистой. Чистой, потому что носит младенца, вынашивает, несет рождение новой жизни. Считается, что она чистая, поэтому ее слова несут энергию такую. Это может быть большой энергетический удар кому-то. Это прилетает тогда, когда человек заслуживает. Если эта женщина заслужила по своим каким-то жизненным поступкам, он просто быстрее проявляется.
Алеся Лакина:
То есть очень быстро получилось, почему я была удивлена. Я родила и буквально через неделю узнаю такую новость, причем от человека, никак не связанного с нами.
Ольга Романовская:
Души, которые более чистые, у них быстрее все происходит. Быстрее приходит хорошее и плохое. Почему это происходит? Потому что Господь помогает этим людям быстрее измениться. Он дает им возможность: ты здесь что-то сделал плохо, осознаешь и переходишь на другой уровень духовного развития.
«Ждать возмездия либо какой-то благодарности». Что такое закон бумеранга и как он работает – подробнее здесь.
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