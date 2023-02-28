«Негатива с моей стороны не было». Вот что случилось с белоруской, обидевшей беременную Алесю Лакину

Наверное, каждый слышал поговорку: что посеешь, то и пожнешь. Она отлично отражает суть закона Вселенной, когда мир возвращает нам то, что мы ему отдаем. О том, существуют ли карма, возмездие и расплата за грехи, что такое закон бумеранга и как он работает, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алеся Лакина , ведущая ток-шоу: Я вспомнила даже случай из своей жизни. Я лично в карму верю. Когда я была на восьмом месяце беременности уже вторым ребенком, была одна женщина, которая пожелала мне растить моих детей одной. Сказала женщина: «Рожай для себя, пусть она растит своих детей сама». На тот момент эта женщина была новоиспеченной мамочкой. В итоге, когда я родила ребенка, два месяца прошло. Я узнаю, что эта женщина осталась одна со своим ребенком на несколько лет. Можно ли это назвать кармой? Причем никакого негатива с моей стороны. Да, мне было больно, где-то неприятно, но негатива с моей стороны не было.

Ольга Романовская, парапсихолог:

Не всегда это можно назвать кармой, потому что человек, может, просто получил то, что заслужил.

Алеся Лакина:

То есть она сама, получается, какой-то посыл своей мыслью притянула к себе?

Ольга Романовская:

Да, она своей мыслью притянула и реализовала это.

Алеся Лакина:

Запустила программу?

Ольга Романовская:

Потому что мы можем говорить все что угодно, направо и налево раздавать эти негативы, проклятья. Сколько сыпется на базарах, рынках, в транспорте.

Алеся Лакина:

Я слышала, что беременных обижать нельзя. Все всегда боялись обидеть беременных.