Всё, что мы несём в голове и сердце. Что такое карма и как её очистить?

Наверное, каждый слышал поговорку: что посеешь, то и пожнешь. Она отлично отражает суть закона Вселенной, когда мир возвращает нам то, что мы ему отдаем. О том, существуют ли карма, возмездие и расплата за грехи, что такое закон бумеранга и как он работает, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Галина Тимченко, нумеролог:

Ритуалы – это не бегать с бубнами и молиться непонятно кому. Делать какие-то там, как у нас бабушки-шептухи, яйцо покатать – оно стало черное. Нет, это все, что мы несем в голове, сердце. Как говорят: когда ты не умеешь молиться, молись так, как понимаешь. Не нужно учить молитвы. В принципе, мы не можем заучить все, что знают священники. Молись так, как ты понимаешь.

Алеся Лакина:

Главное искренне, от души.

Галина Тимченко:

Да, то есть все, что идет у тебя отсюда, искренне. Тебе плохо, а ты: плохо мне, но есть кому хуже, чем мне, на данный момент. Если мне что-то послали сверху, значит для чего-то. Значит, мне нужно, возможно, где-то остановиться или не нужно было идти в ту сторону. Как это: направо пойдешь – коня потеряешь, налево пойдешь – еще куда-нибудь, а я иду по своей фиолетовой полосе. Нужно остановиться и подумать, для чего тебе это дано. Поэтому, как в народе говорят, ритуалы – это посыл, который ты будешь нести. Несешь в себе светлое. Тебя обидели, но негативное проявление – лучше в этот момент подумать о чем-то хорошем. Тебя обидели, а ты так: «Я хочу новые туфли». Значит, я что-то сделаю для того, чтобы они у меня были. Я возьму подработку, грубо говоря. Для чего, как получать? У нас доход – зарплата. Мужу намекну, что я у тебя красивая, но мне нужны новые туфельки, потому что буду еще лучше. Как говорят, что мужчина не должен быть красивым, с ним должна быть эффектная женщина. Мужчину судят, в принципе, как выглядит его женщина. Если он идет весь такой красивый, а рядом с ним неухоженная женщина, обычно про таких говорят: недофинансированная. «Зачем моей жене маникюр?» Для того чтобы она была красива. На нее посмотрели: значит, у нее хороший муж.